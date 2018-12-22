Gang Beasts, Yeni Yılda Xbox Kullanıcıları İçin Geliyor

Yeni yılda birçok oyun piyasaya sürülecek. Bu haberimiz ise Xbox kullanıcılarını sevindirecek. Gang Beasts oyunu, multiplayer özelliği ile diğer platformlardan sonra, Ocak ayında Xbox için de yayınlanıyor.

Günümüzde oyunseverler ağırlıklı olarak "Call of Duty" gibi yüksek bütçeli prodüksiyon içeren oyunlara ağırlık veriyor olsalar da Xbox kullanıcılarının yaşadıkları içerik sıkıntısı nedeniyle, bu platformda durumlar biraz farklı seyredebiliyor. Xbox Store'un sınırlı içerikleri yüzünden, konsolun kullanıcıları yeni gelen oyunlara genel olarak oldukça ilgi gösteriyorlar. Yeni yılın ilk ayında da, Xbox One kullanıcılarına güzel bir haber geliyor. 23 Ocak'ta çok kişiyle oynanabilen "Gang Beasts" isimli eğlenceli oyun piyasaya sürülecek. Oyun PlayStation 4, Windows, Mac, Linux platformlarında çoktan yer almaya başladı. İLGİLİ HABER Xbox Sahiplerine Sevindirici Haber: Efsane Oyunlarda Büyük İndirimler Başladı Yeni yıl ile birlikte, Xbox kullanıcıları bu farklı dövüş deneyimini yaşamaya başlayabilecekler. Oyunun Amerika satış fiyatının 19.99 dolar olacağı fakat erken siparişlerde yüzde yirmilik bir indirim olacağı duyuruldu.

Kaynak : https://www.windowscentral.com/multiplayer-beat-em-gang-beasts-launches-xbox-one-january

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