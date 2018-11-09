Türkiye’nin en köklü bankalarından Garanti, dijital çağa uyum sağlarken müşterilerinin memnuniyetini de unutmuyor. BonusFlaş 3 yıldır yaklaşık 6 milyon kullanıcısı tarafından sevilerek kullanılmasıyla kredi kartı deneyiminin ötesine geçmeyi başaran uygulamalardan. Peki BonusFlaş uygulaması, neler sunuyor? Gelin hep birlikte yakından bakalım.

Mobil bankacılık, gelecekte çok daha fazla insanın başvuracağı, en yaygın finansal araçlardan birisi olacak. Bu konuda bankaların başlattığı ve yürüttüğü çeşitli çalışmalar, ülkemizde de milyonlarca kullanıcıya dokunuyor. Garanti Bankası’nın tüm kartlarına yönelik hizmetler sunduğu BonusFlaş, standart hizmetlerin ötesinde bir anlayışa sahip. Ayrıca teknolojik açıdan da kullanıcıya farklı seçenekler sunmak için sürekli yenileniyor.

Garanti Bankası kartlarıyla BonusFlaş'a giriş yapmak mümkün. Hem istediğiniz kampanyalara kolaylıkla katılabiliyor, hem de katıldığınız kampanyaları uygulama içerisindeki kampanya takip ekranından sürekli olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Bu da kullanıcıların genelde akıllarına takılan “Kampanyaya katılabildim mi?, Ödülüm ne zaman gelecek?, Ödülümü ne zaman kullanabilirim?” gibi soruları ortadan kaldırıyor.

BonusFlaş'ta yüzlerce kampanya sürekli yenileniyor, her sektörden dilediğiniz kampanyayı görüntüleyebiliyorsunuz. Peki bu kampanyalara nasıl katılabilirsiniz? Uygulama içerisinde herhangi bir kampanya gördüğünüzde, giriş yaptıktan sonra sadece “Hemen Katıl” butonuna tıklamanız yeterli. Katıldığınız kampanyaları görüntülemek için de ana sayfada bulunan “Kampanya Takip” butonuna dokunabilirsiniz.

Uygulama içerisindeki kampanyaların büyük bir kısmı, sadece BonuşFlaş’a özel olduğu için başka bir uygulamada benzerlerini göremiyorsunuz. Ayrıca yalnızca size özel daha cazip kampanyalardan da doğrudan haberiniz oluyor.

Uygulama içerisinde, her çarşamba günü yayınlanan Flaş Çarşamba kampanyaları ise en popüler olanlarından. Bu yüzden çarşamba günleri BonuşFlaş’a girip kampanya listesine göz atmayı unutmayın.

BonusFlaş kart ve kampanyalarını kullanıcılarına sunmanın yanında teknolojik özellikleri de içinde barındırıyor. Birkaçı ise aşağıda:

Göz Tanıma ile Giriş: Göz Tanıma teknolojisi ile uygulamaya giriş yaparken parola kullanma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Bunun için uygulama içerisinde "Daha Fazlası" ve Ayarlar menüsünden tanımlama işlemini yapmanız yeterli.

Göz Tanıma teknolojisi ile uygulamaya giriş yaparken parola kullanma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Bunun için uygulama içerisinde "Daha Fazlası" ve Ayarlar menüsünden tanımlama işlemini yapmanız yeterli. Mobil Ödeme: Eğer Android 4.4 ve üzerinde işletim sistemine sahip, NFC sensörlü bir akıllı telefonunuz varsa, BonuşFlaş sayesinde kartınızı cebinizden çıkarmanıza gerek kalmıyor. Temassız ödeme kabul edilen tüm POS cihazlarında, akıllı telefonunuzu yaklaştırarak işlem yapabilirsiniz. En güzel yanı ise 90 TL ve altındaki alışverişlerinizde kart şifrenize gerek kalmıyor.

Eğer Android 4.4 ve üzerinde işletim sistemine sahip, NFC sensörlü bir akıllı telefonunuz varsa, BonuşFlaş sayesinde kartınızı cebinizden çıkarmanıza gerek kalmıyor. Temassız ödeme kabul edilen tüm POS cihazlarında, akıllı telefonunuzu yaklaştırarak işlem yapabilirsiniz. En güzel yanı ise 90 TL ve altındaki alışverişlerinizde kart şifrenize gerek kalmıyor. BP Araçta Ödeme: Anlaşma sağlanan BP yakıt istasyonlarında, aracınızdan inmeye gerek kalmadan BonusFlaş'la kredi kartınızdan ödeme gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için görevliye “Ödemeyi BonuşFlaş’tan yapmak istiyorum” demeniz yeterli. BonusFlaş konum servislerinden bulunduğunuz istasyonu getiriyor, sizin yapmanız gereken tek şey pompa numarası ve almak istediğiniz akaryakıt tutarını BonusFlaş'a girmek oluyor.

BonusFlaş ile internetten alışverişin en kolay yolu: GarantiPay

Yaklaşık 1700 alışveriş sitesi ve mobil uygulamalarda geçerli olan GarantiPay, tüm Garanti kartlarıyla uyumlu. GarantiPay’i kullanmak için BonusFlaş uygulamasını açıp, ödeme seçeneklerinden GarantiPay seçiliyor, bu aşamada Bonus kullanabiliyor ve taksit sayısı belirlenebiliyor.

GarantiPay'in en güzel tarafı ise kart bilginizi bir kere bile vermenize gerek yok. BonusFlaş'a giriş yaptığınız anda Garanti kartlarınız sizin için hazır eklenmiş oluyor.

BonusFlaş uygulaması ile başka neler yapabilirsiniz?

Kullanılabilir limit belirleme, limit arttırım talebinde bulunma

Tüm kartları internet alışverişine açma ya da kapama fonksiyonu

Harcamalar, ekstreler ve ödemelerin kontrolü

Fatura ödeme

3D Secure özelliğini SMS ile gelen şifreyle değil, uygulama üzerinden kullanma

İnternet alışverişlerine özel Sanal Kart oluşturma ve kontrol etme

BonusFlaş’ı indirmek için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz: