  • Gatwick'i Dronelar ile Kilitleyen 2 Kişi Tutuklandı

Gatwick Havalimanını Kilitleyen Dronelarla İlgili 2 Kişi Tutuklandı

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Londra’nın Gatwick Havaalanı etrafında uçan dronelar, çarşamba gününden bu yana hava ulaşımını sekteye uğrattı. Olayla ilgili olarak harekete geçen Sussex Polisi, olaylarla ilgili olan iki kişiyi tutukladığını açıkladı.

Normalde havalimanlarında ve çevresinde drone uçurulması yasaktır. Buna gerekçe olarak da hava taşıtlarının ve yolcuların güvenliği gösterilir. Bu kurala uymayan kişi ya da kişiler ise Londra’nın Gatwick havalimanına adeta musallat olmuş durumdalar.
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Sussex Polisi’nin attığı bir Tweet’e göre, Gatwick Havalimanı etrafında “suçlu drone” aktiviteleriyle ilgili olduğu iddia edilen iki kişi tutuklandı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söylerken, konu hakkında bilgisi olanları da kendileriyle iletişim kurmaya çağırdı.

İngiltere'de yasak bölgelerde drone uçurmanın cezası 5 yıla kadar çıkabiliyor. Hakimler bu suçu başka suçlar ile ilişkilendirirse bu ceza daha da artabiliyor.

Kaynak : https://www.engadget.com/2018/12/21/gatwick-drones-london-airport-arrest/
Etiketler: drone, gatwick havalimanı
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