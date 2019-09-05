Gaz Halindeki Karbondioksitten Sıvı Yakıt Elde Edildi

Rice Üniversitesi’nden araştırmacılar, karbondioksiti sıvı hale getirip yakıt olarak kullanmanın bir yolunu buldu. Böylece atmosferdeki karbondioksit salınımını en azından durdurmak mümkün olabilecek.

İklim krizinde en önemli etmenlerden bir tanesi karbondioksit salınımı. Temel olarak atmosfere ne kadar çok karbon salarsak o kadar çok karbondioksit oluşuyor. Ne kadar karbondioksit o kadar ısınma demek. Ne kadar ısınma o kadar buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi, ayrıca solunabilir havanın azalması. En son insanlığın sonu geliyor işte.

Rice Üniversitesi araştırmacıları, karbondioksiti elektrokatalist yardımıyla sıvı hale getirerek uygun fiyatlı ve verimli bir yakıt haline elde etti. Araştırmacılar, yaptıkları çalışmayla karbondioksiti formik aside çevirdiler.

Araştırmacılardan Haotian Wang, “Formik asit bir enerji taşıyıcıdır, elektrik üretebilen ve karbondioksit çıkaran yakıt hücresidir. Bunu yakalayıp tekrar dönüştürebilirsiniz.” dedi.

Araştırmacı ayrıca diğer kimyasalları beslemesi açısından kimya mühendisliğinde önemli rol oynayan bu yapının, benzer bir hacimdeki hidrojen gazından 1000 kat daha fazla enerji depolayabildiğini söyledi. Bu durumun da hidrojen yakıt hücreli araçlar için ciddi bir sorun olduğunu belirtti.

Formik asit üretmenin sürdürülebilir yolu bulundu

Formik asit üretme süreci oldukça pahalıdır ve enerji açısından çok da verimli değildir. Rice Üniversitesi’nin yöntemi de burada fark yaratıyor. İki boyutlu bizmut katalist ve katı haldeki elektrolit kullanan araştırmacı Chuan Xia sayesinde ekip, 100 saat boyunca aralıksız olarak formik asit üretmeyi başardı.Hatta bu formik asiti bir yığın halinde tutmayı da başardılar.

Xia, şu anda miligram ya da gram ölçeğinde formik asit üretildiğini söyleyerek, kendi yöntemlerinin kilogram ölçeğinde üretimi mümkün kıldığını söyledi. Wang ise reaktörün kolayca daha değerli ürünleri, örneğin asetik asiti üretmekte kullanılabileceğini söyledi.

Sistemin enerji verimliliği %42 oldu, yani depolanan enerjinin neredeyse yarısı yakıt olarak kullanılabiliyor.

Wang, büyük resme bakıldığında Güneş ve rüzgar gibi kaynaklardan enerji elde edip bu enerjiyi kullanmak için de karbondioksiti kullanmanın çevre için önemli olacağını belirtti. Araştırma, Nature Energy dergisinde yayımlandı.