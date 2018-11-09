Gazeteci ve yazar Ahmet Hakan, Kerimcan Durmaz, Danla Bilic ve Enes Batur'u, Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği Başkanı Erhan Nacar'a karşı uyardı.

Geçtiğimiz gün Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği Başkanı Erhan Nacar, sosyal medya ve fenomenlerin çocukları olumsuz etkilediğini dile getirirken, Kerimcan Durmaz, Danla Bilic ve Enes Batur'a karşı birlik olma çağrısında bulunmuştu. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ‘Ama bu zulüm olur’ başlıklı yazısında Kerimcan Durmaz, Danla Bilic ve Enes Batur'a uyarılarda bulundu.

‘’Sosyal sigorta uzmanı Erhan Nacar, bir delifişektir. Bir dakikaya 223 kelimeyi sığdırır, bir meseleye kafayı taktığında cılkını çıkartır, iki saat uykuyla bir hafta idare eder ve asla yerinde durmaz, duramaz.’’ diyen Ahmet Hakan’ın yazısında dikkat edilmesi gereken bazı satır başlıkları şu şekilde: