Geçtiğimiz gün Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği Başkanı Erhan Nacar, sosyal medya ve fenomenlerin çocukları olumsuz etkilediğini dile getirirken, Kerimcan Durmaz, Danla Bilic ve Enes Batur'a karşı birlik olma çağrısında bulunmuştu. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ‘Ama bu zulüm olur’ başlıklı yazısında Kerimcan Durmaz, Danla Bilic ve Enes Batur'a uyarılarda bulundu.
‘’Sosyal sigorta uzmanı Erhan Nacar, bir delifişektir. Bir dakikaya 223 kelimeyi sığdırır, bir meseleye kafayı taktığında cılkını çıkartır, iki saat uykuyla bir hafta idare eder ve asla yerinde durmaz, duramaz.’’ diyen Ahmet Hakan’ın yazısında dikkat edilmesi gereken bazı satır başlıkları şu şekilde:
- İşte bu Erhan Nacar, şimdi de sosyal medya fenomenlerine kafaya takmış durumda! "Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği" diye bir dernek kurmuş. Derneğin ilk faaliyeti şu olmuş: Ülkenin en ünlü üç fenomeni Enes Batur, Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmak!
- Danla! Kerimcan! Enes! Erhan Nacar sizi kafaya taktıysa ki öyle görünüyor… Bundan sonra sizin için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, haberiniz olsun.