Sektörün önde gelen şirketlerinden yöneticilerin konuşmacı olarak katılım göstereceği 14. Gazi Üniversitesi Kariyer Günleri, 10-11 Aralık'ta gerçekleşecek. Etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da iş dünyasına girmeye hazırlananları profesyonellerle bir araya getirecek.

Türkiye’nin en aktif endüstri mühendisliği topluluklarından biri olan Gazi Endüstri Topluluğu, ilki günümüzden 24 yıl önce gerçekleştirilmiş olan Kariyer Günleri etkinliğini bu yıl 14. kez düzenlemeye hazırlanıyor. 10-11 Aralık tarihlerinde kapılarını ziyaretçilere açacak olan etkinlik, “Geçmişin İzinde, Geleceğin Peşinde” mottosuna sahip.

Sektörün önde gelen şirketlerinden üst düzey yöneticilerin katılım gerçekleştireceği Kariyer Günleri'nin amacı, her yıl olduğu gibi bu yıl da iş dünyasından profesyonelleri, katılımcılarla bir araya getirmek olacak. Böylece profesyoneller, katılımcılara iş dünyasının zorlukları hakkında bilgi verip, tecrübelerini aktarma fırsatı yakalayacaklar.

Anadolu Sigorta, TUSAŞ, Kariyer.net, Pladis, Şişecam ve ING gibi alanında önde gelen şirketlerden yöneticilerin yanı sıra Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ve çok değerli sanatçı Can Gox'un da katılım göstereceği etkinliğe Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Akademi Salonu ev sahipliği yapacak. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için gazient.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.