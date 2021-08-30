Gaziantep'te 'Aşı Kartını Gösterene Kebap Bedava' Kampanyası

Gaziantep'te restoran sahibi olan Erkan Ayık isimli bir vatandaş, koronavirüs aşısı vurulmuş Gaziantepli vatandaşlara ücretsiz kebap ikramında bulunuyor. Kampanyanın, aşılama oranında gerilerde kalan Gaziantep'te insanları aşı olmaya teşvik edeceğine inanılıyor.

Koronavirüs aşısına teşvik vermek amacıyla başlatılan kampanyalara bir yenisi daha eklendi. Yemek kültürünün genişliğiyle bilinen Gaziantep'te hizmet vermekte olan bir restoran, aşı kartıyla gelen vatandaşlara ücretsiz kebap vereceğini açıkladı. Kampanyanın, aşılama oranının düşük olduğu Gaziantep'teki vatandaşları aşıya teşvik edeceğine inanılıyor.

Erkan Ayık isimli bir vatandaşın kendi restoranında başlattığı kampanya, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Kampanyadan faydalanarak ücretsiz kebap yiyen Erhan Aslanoğlu isimli bir vatandaş; "Kampanyayı görüp buraya geldik. Aşı kartlarımızı gösterdik ve yemeğimizi yedik. Kısıtlamaların geri gelmemesi için herkesin tedbirlere uymalarını ve aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Bu konuda herkesten duyarlılık istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Restoran sahibi: Eski kısıtlamalı günlere dönmek istemiyoruz

Koronavirüs pandemisinin en çok etkilediği sektörlerden bir tanesi de yemekti. Kısıtlamaların yoğun olduğu dönemlerde tamamen kapatılan restoranlar, paket servis olarak hizmet verebildikleri süreçte ise ancak maliyetlerini kurtarabildiler. Başlattığı kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Erkan Ayık da tam olarak bu hususa değindi. Restoran sahibinin konuyla ilgili açıklaması şöyle;

Pandemi sürecindeki kapanmalar nedeniyle zarar gördük. Vakaların arttığını görünce üzülüyoruz ve eski kısıtlamalı günlere dönmek istemiyoruz. Biz de insanları aşı olmaya nasıl teşvik edebiliriz diye düşündük. Bunun sonucunda aklımıza böyle bir yöntem geldi. Aşılarını olan misafirlerimize yemek ikramında bulunuyoruz. Yapmış olduğumuz kampanyamıza talep oldukça fazla ve misafirlerimiz uygulamadan memnun. Aşı olmayanların duyarlı olup bir an önce aşılarını yaptırmalarını rica ediyoruz. Eski kapanma günlerine ve evlere kilitlenmek istemiyoruz.