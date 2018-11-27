GaziENT 13. Kariyer Günleri, 11-12 Aralık'ta Ankara'da

Kariyer Günleri projesinin amacı öğrencilerin geleceğine ışık tutmak ve onların firmaları yakından tanımasını sağlamaktır. Böylelikle; öğrenciler kendilerini iş yaşamında bekleyen zorluklar hakkında bilgi sahibi olurken firmalar da kalifiye elemanları bünyesine katma fırsatı yakalamış olacaklardır.

Organizasyonda yer alacak sektörler belirlenirken, son yılların ve geleceğin trendlerini göz önünde bulundurarak katılımcılara yararlı olacağını düşünülen; bankacılık, moda, otomotiv, inşaat, kozmetik, teknoloji, gıda, mağazacılık, telekom, bilişim, sağlık, kamu, dayanıklı tüketim, elektronik, savunma gibi sektörleri seçmeye özen gösterildi. Bu sektörleri belirledikten sonraki amaç, GaziENT ‘‘iyi olanla çalışır’’ mantığıyla yola çıkarak belirlenen sektörlerin dev firmalarını, öğrencilerle buluşturmak olacak.

Ayrıca organizasyonda çeşitli eğitim seminerleri, CV hazırlama, mülakat teknikleri üzerine eğitimler ve kişisel gelişim seminerlerine de yer verilecek. Fuaye alanında ise üniversite öğrencilerinin kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak dil kursları, bilgisayar kursları, yurt dışı eğitim firmaları, danışmanlık firmalarının stantlarına ve sponsorlara yer verilecek.

11 Aralık Salı günü Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Akademi Salonu ev sahipliğinde başlayacak olan 13. Kariyer Günleri etkinliği 12 Aralık Çarşamba günü sona erecek. Etkinlik hakkında daha detaylı bilgi almak için Facebook etkinlik sayfasını ziyaret edebilirsiniz.