Harekete dayalı yazım, arama, GIF, emoji ve benzeri daha fazla özellik iPhone ve iPad cihazlar için Gboard’a eklendi. Bu noktada uygulamaya gelen dil seçim özelliği, uygulamayı bir hayli dikkat çekici yaptı.

Google’ın Gboard isimli klavye uygulaması, geçtiğimiz günlerde ilgi çekici yeniliklere ev sahipliği yapmaya başladı. Emoji ve GIF’ler bu bağlamda dikkat çekse de uygulamaya yeni bir dil seçeneği özelliği eklendi. Bundan böyle iPhone ve iPad kullanıcıları Gboard klavyelerinde dil ayarını değiştirmeden farklı dillerde mesajlar yazabilecekler.

Tek seferde birden çok dilde hızlı bir şekilde mesaj yazabileceğiniz uygulamaya ek olarak, Gboard farklı türdeki yenilikleriyle de gündeme geliyor. Siri’nin daha da akıllı bir hale getirildiği güncelleme, güvenlik yöntemlerine de el atmış durumda. SMS yoluyla alınan iki faktörlü kodlar gibi yeni öneriler sunabilen Siri ise bunun en iyi örneği.

Öte yandan Apple, uygulamalar için kullanılabilen dilleri de resmi sayfasında listeledi. Her uygulama için değişebilen listeler, Gboard için de farklı bir biçimde şekilleniyor. Sizler de eğer Gboard ve diğer uygulamalar için bu veriye ulaşmak istiyorsanız, bağlantıya tıklayabilirsiniz.