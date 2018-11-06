Geçen yıl olduğu gibi bu sene de GDG Ankara ve IEEE Hacettepe Öğrenci Kolu ile ortaklaşa düzenlenen GDG DevFEST’18 Ankara, 17 Kasım Cumartesi günü Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde. 30+ oturum ve 4 paralel oturumla birlikte katılımcılara, en yeni Google tasarımları, en yeni Google teknolojileri, Machine Learning, Android ve daha bir çok alanda şölen havasında bir gün yaşatmak için geri sayıyor.

16 Aralık 2017 tarihinde yine GDG Ankara ve IEEE Hacettepe Öğrenci Kolu organizatörlüğü ile Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen DevFEST’17, 700’den fazla katılımcıya, 3 paralel oturuma ve 22 oturuma sahne olmuştu. DevFEST’18 Ankara’da gün boyunca hem mobil teknolojileri hem de web teknolojileri, Machine learning, Cloud, UI/UX alanlarında seminerler ve workshoplar düzenlenecektir.

Detaylı bilgi için devfest.gdgankara.org/tr ve instagram.com/ieeehacettepe adreslerini ziyaret edebilir, etkinliğe kayıt için meetup.com/tr-TR/GDGAnkara meet up linkini doldurabilirsiniz. (Meet up linkinin doldurulması, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü nizamiye girişinde sıkıntı yaşanmaması açısından önemlidir. Beytepe Metrosundan, etkinlik alanına gün boyu düzenli aralıklarla servisler kaldırılacaktır.)

GDG ANKARA KİMDİR?

Google Developer Group (GDG) – Ankara heyecan verici projeler yaratan, Google teknolojileri hakkındaki tutkusu ve tecrübesini birbiriyle paylaşan, herkese açık gönüllü ‘geek’lerden oluşan bir topluluktur. Amacı, IT sektörünün gelişimini desteklemek ve hızlandırmak için Türk katılımcılar ile sektör uzmanlarını buluşturmaktır.

IEEE HACETTEPE ÖĞRENCİ KOLU KİMDİR?

400.000+ global üyesiyle dünyanın en büyük tekno-profesyonel topluluğu olan IEEE’nin (Instute of Electrical and Electronics Engineers) Türkiye’deki en eski ve en büyük öğrenci kollarından birisi olan IEEE Hacettepe Öğrenci Kolu, eğitimler düzenleyip, proje takımı oluşturup, yarışmalara ekipler yollayan, sosyal aktiviteleri, teknik gezileri, seminerleri, workshopları ve Kongre Merkezi etkinlikleriyle sektörü ve öğrenciyi bir araya getirmeye devam etmeye çalışan gönüllülük esaslı bir öğrenci koludur.