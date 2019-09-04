Microsoft’un yayınlayacağı, The Coalition yapımı Gears 5 oyunundan tanıtım videosu geldi. Büyük merakla beklenen oyunun yayınlanmasına bir haftada az kaldı.

Gears 5 oyunu uzun süredir büyük merakla bekleniyor. İşini şansa bırakmak istemeyen Microsoft da oyuna ilgiyi canlı tutmak için elinden geleni yapıyor. Öyle ki oyunu ünlü yayıncı Ninja'ya oynatarak şimdiden sansasyon yarattılar.

Xbox One ve bilgisayara çıkacak olan oyunun yapımcılığını The Coalition üstlenirken yayıncı olarak da Microsoft’u görüyoruz. Microsoft, oyunun konusu hakkında da açıklama yaptı.

Microsoft’a göre oyunda “Dünya çöküyor. İnsanlığın teknolojiye olan bağımlılığı, düşüşüne de neden oldu ve şimdi düşmanlar, son hayatta kalanları da yeryüzünden silmek için iş birliği yapıyor.” Biz de Kait adlı bir karakter olarak ‘en büyük, en güzel Gears dünyasında’ Locust’un kökenini öğreniyor, ekibimizi toplayıp elimizde kalanları korumaya çalışıyoruz.

Oyunda bir arkadaşımızla istersek yerel olarak istersek de internet üzerinden birlikte oynamamız mümkün. Ayrıca Xbox One ile bilgisayar arasında oynamak da mümkün olacak. Oyunun tek oyunculu modu tabii ki var. Buzullarla, denizlerle ve çöllerle dolu Sera adlı bu dünya, şimdiye kadar yapılmış en büyük Gears dünyası olarak göze çarpıyor. Oyunda 4K Ultra HD modu var ve yeterince iyi bir sisteminiz varsa siz de 60 FPS HDR olarak oyunu oynayabilirsiniz.

Oyunun açıklanmamış olan daha pek çok özelliği ve modu olduğu, bu özelliklerin gelecekte açığa çıkacağı da ilan edildi.