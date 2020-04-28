Gears Tactics, PC Kullanıcıları İçin Satışa Sunuldu

İlk Gears of War oyununun 12 yıl öncesinde geçen sıra tabanlı strateji oyunu Gears Tactics, bugün PC oyuncuları için yayınlandı. Oyunun çıkışına özel olarak bir kampanya da başlatıldı.

Splash Damage ve The Coalition stüdyoları tarafından geliştirilen Gears Tactics, bugün PC kullanıcıları için yayınlandı. Oldukça iyi yorumlarla karşılanan oyunu Microsoft Store, Steam ve PC için Xbox Game Pass platformları üzerinden satın alarak oynayabilirsiniz.

Gears Tactics’i 4 Mayıs 2020 tarihine kadar satın alır ve oynarsanız Thrashball Cole Karakter Paketi'ne de ücretsiz olarak sahip olabileceksiniz. Paketin içerisinde Augustus Hole ve Thrashball Armor Set yer alıyor. Ayrıca bu teklif, oyunu Xbox Game Pass aboneliği üzerinden oynayanlar için de geçerli.

Gears Tactics'in tanıtım videosu:

Piyasaya bugün sürülen oyun, hem oyunculardan hem de eleştirmenlerden olumlu eleştiriler almayı başardı. Oyun, Metacritic’te eleştirmenlerden 81/100, kullanıcılardan ise 8,0/10 puan aldı. Gears Tactics, kendisini Steam oyuncularına pek beğendirememiş gibi görünüyor. Oyunun Steam inceleme yorumları 'Çoğunlukla Olumsuz' olarak karşımıza çıkıyor.

Oyun, Steam üzerinden 92 TL’ye Windows Store üzerindense 229 TL’ye satılıyor. Oyun, Xbox One için geliştirilmeye devam ediyor ancak oyunun konsola çıkış tarihiyle ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Gears Tactics sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel i3 Skylake veya AMD FX-6000

Intel i3 Skylake veya AMD FX-6000 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon R7 260X veya NVIDIA GeForce GTX 750 Ti

AMD Radeon R7 260X veya NVIDIA GeForce GTX 750 Ti DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 45 GB

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