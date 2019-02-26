Bloomberg'den Mark Gurman’a göre Apple, uyku izleme özelliği test etmeye başlamış durumda ve 2020 model Apple Watch'lar uyku izleme özelliği ile tanıtılacak.

Apple Watch, akıllı saat piyasasının tartışmasız bir numaralı serisi. Apple, Apple Watch’un ilk modelini duyurduğundan bu yana akıllı saatini başarılı bir şekilde popülerleştirdi. Günümüzde 4. nesli piyasaya sunulmuş olan Apple Watch, endüstrinin en popüler akıllı saati olmasına karşın neredeyse tüm rakiplerinde bulunan bir özellikten mahrum bırakılmış durumda; uyku izleme.

Uyku izleme özelliği, kullanıcıların uyku düzenlerini takip etme ve dengeleme açısından oldukça faydalı bir özellik. Fakat Apple, bugüne kadar bu özelliği akıllı saatlerine getirmeyi hiç düşünmedi. Bloomberg'den Mark Gurman’a göre bu durum, fazla uzun sürmeyecek. Gurman, Apple’ın birkaç aydır uyku izleme özelliğini test ettiğini bildirdi ve şirketin, 2020 model Apple Watch modellerinde uyku izleme özelliği sunacağını duyurdu.

Aslına bakacak olursanız ilk nesil Apple Watch’ta uyku izleme özelliği bulunmamasının mantıklı bir sebebi bulunuyordu. Birinci nesil Apple Watch, 18 saatlik kullanım süresi vadediyordu. Dolayısı ile kullanıcılar, her akşam yatmadan önce saati çıkarıp şarja takıyorlardı. Dolayısı ile bu özelliği kullanmak pek de mümkün değildi. Fakat 3. ve 4. nesil Apple Watch’lar 2 günü bulan hatta geçen kullanım süreleri sunuyor. Dolayısı ile Apple’un bir uyku izleme özelliği sunmasının vakti geldi de geçiyor.