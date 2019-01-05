Netflix İzleyen Genç Ailesini Gece Çıkan Yangından Kurtardı

Netflix bağımlığı konusunda ortaya birçok olumsuz görüş atılsa da bu bağımlılık bu sefer bir ailenin hayatını kurtardı. 13 yaşındaki Damir Borden, Netflix'te dizi izlerken evde çıkan yangını ailesine haber verdi ve büyük bir felaketin önüne geçilmesini sağladı.

Salı günü ABD'nin Delaware eyaletinde yaşanan olayda, annesinin uyuması konusundaki telkinlere uymayan 13 yaşındaki Damir Borden, Netflix'ten dizi izlemeye devam etti. Dizi izlerken duman kokusu alan Borden, hızlı davranarak ailesini uyandırdı ve ailesinin yangından kurtulmasını sağladı.

Tamamen kül olan evden Borden'ın Netflix bağımlılığı sayesinde kurtulan aile üyeleri, evlerinin yanmasına üzülürken hayatta olmanın da sevincini yaşadı. Damir'in annesi yaptığı açıklamada, "Damir beni dinleyip uyumaya gitseydi, şimdi nerede olurduk bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Yangının çok hızlı şekilde yayıldığını belirten Damir’in annesi, "Biz uyandıktan sonra neredeyse 4 dakika içinde tüm mutfak alevler içinde kalmıştı. O anlarda zaman, bizim için çok önemliydi. Damir uyuyor olsaydı, sonuç çok trajik olurdu." dedi.

Damir ise verdiği röportajda, "Önce koridordaki dumanları, sonra da alevleri gördüm. Hemen annemlere seslendim fakat uyuyorlardı. Netflix izlemiyor olsaydım, ben de uyuyor olurdum." açıklamasını yaptı. Damir, Netflix'te ne izlediğine dair sorulan soruya, The Flash yanıtını verdi. Damir'in röportajının tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.