Gece fotoğraflarında çığır açacak özellik Night Sight geldi ve mükemmel fotoğraf performansı sunuyor.

Ekim ayının başlarında Google yeni amiral gemileri Pixel 3 ve Pixel 3 XL’a telefon tarihindeki ilk fotoğraf modunun geleceğini duyurmuştu. Makine öğrenimi ve bilgisayar fotoğrafçılığının yardımıyla Night Sight yalnızca karanlıktaki fotoğrafların kalitesini artırmayı değil aynı zamanda renklerini ve keskinliklerini korumayı da vadetti. Hem de flaşın yardımı olmadan.

Night Sight, Ekim ayında sızan bir uygulama sonucunda ilk çıkışını yapmıştı ancak bugün resmi çıkışını yapıyor. Bu haftanın başlamasıyla Night Sight yalnızca Pixel 3 ve Pixel 3 XL’a değil, aynı zamanda Pixel 2 ve orijinal Pixel telefonlara da gelecek.

Yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz üzere Night Sight özelliği kapalıyken birçok detay kayboluyor. Night Sight etkinleştirildikten sonra kaybolan birçok detay ve renk fotoğrafa dâhil oluyor. Aşağıda başka örnekleri de görebilirsiniz.

Peki, Night Sight özelliği nasıl çalışıyor?

Night Sight öncelikle fotoğraftaki gürültü sorununu çözüyor. Google’ın HDR+ modu ise düşük ışıklı kareleri yazılımla birlikte aydınlatıyor.

Ancak karanlıkta çekilen fotoğrafları aydınlatmak burada anlatılan kadar kolay değil. Google Research proje lideri Marc Levoy ve yazılım mühendisi Yael Pritch Knaan sorunu şöyle açıklıyor: Telefon kameraları 30 lux (metre başına düşen lümen) değerinde zorlanmaya başlar. Ancak bizim amacımız 0,3 ila 3 lux arasında fotoğraflar çekebilmekti. 3 lux da sokak lambalarıyla aydınlatılan kaldırım olarak düşünülebilir.

Bu ve bunun gibi birçok sorunun üstesinden gelen Levoy, Knaan ve Google ekibinin ortaya takdire şayan bir iş koyduğu aşikâr. Şu an için gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki Google’ın telefonları gece fotoğrafı çekme konusunda lider konumundalar.