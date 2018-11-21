İnsan Mimiklerini Taklit Edebilen Yeni Robot Affetto

Osaka Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen robot kafa Affetto, insan mimiklerini gerçeğe oldukça yakın şekilde taklit ederek rüyalarınıza girmeye hazırlanıyor.

Son zamanlarda insanlara benzeyen robotlar hakkında çıkan haberler oldukça sıklaşmaya başladı. Günümüz bilim insanlarının robotları insanlara benzetme çabası, hem teknolojinin ne kadar ilerlediğini gösterir nitelikte hem de komplo teorisyenleri için yeni malzemeler çıkarmaya devam ediyor.

Affetto, Osaka Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen bir robot kafası. Evet, sadece kafası. Asyalı bir erkek görünümünde olan robotun ise özelliği tüm insan mimiklerini gerçeğe en yakın şekilde taklit edebilmesi. Bu küçük asyalı robot kafa, insanlarla birebir şekilde gülme hareketi, burun, göz, ağız, dudak ve çene hareketlerini birebir taklit edebilme yeteneğine sahip ve bu da görenleri oldukça korkutabiliyor.

Henüz yalnızca geliştirme aşamasının başlarında olan küçük robot'un geliştiricilerinden biri olan Hisashi Ishihara şu şekilde konuştu : "Henüz Affetto halk ile görüşmeye hazır değil. Önümüzde çözmemiz gereken bir kaç küçük sorun var. Bunları da çözdükten sonra tüm hareket kabiliyetlerine sahip olacak ve halk ile görüşmeye hazır hale gelebilecek."

En son 2011'de gözüken ve bu zamana kadar herhangi bir haberi alınamayan Affetto, o zamanlarda şimdiye kıyasla çok daha korkutucu bir yüz ifadesine ve görüntüye sahipti. Şimdi ise biraz daha insancıl gözüken robot, oldukça gelişme kat etmiş gibi duruyor.

Şu anki teknoloji ile bizlere bu kadar benzeyebilen ve bu derece taklit edebilen bir robot üretebilirken, yakın gelecekte bu tip robotlar tamamen yaşamımızın bir parçası olduğunda neler ile karşılaşacağız birlikte göreceğiz.