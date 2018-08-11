Geçmişi ve Günümüzü Aynı Karede Fotoğraflayan Fotoğrafçı

2. Dünya Savaşı'nda rol oynayan ve akıllara kazınan bölgeleri yeniden fotoğraflayan ve geçmişteki karelerle sentezleyen, usta fotoğrafçının en başarılı çalışmaları.

Dünyanın en karanlık dönemleri, şüphesiz ki dünya geneli savaşlarda zirve noktasına ulaşmıştı. Bazı ülkelerin küllerinden doğmasına olanak sağlayan, bazılarını ise neredeyse haritadan silen ve milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlanan bu savaşların izleri, günümüzde neredeyse kendini kaybettirdi.

Bu konuya değinen bir fotoğrafçı; geçmişin kanlı savaş alanlarını, günümüz dünyasında yeniden fotoğraflayarak tarihi, fotoğraflar ile birleştirmeyi deniyor. Karşınızda Eyfel Kulesinin önünde poz veren Hitler’den devasa çıkartmalara kadar her bir karede 2. Dünya Savaşı ve günümüz arasında köprü olmuş fotoğraflar.

History Channel için özel olarak hazırlanmış bu kareler; insanlığa, zamanın en büyük ilaç olduğunu ve yaşamın nasıl felaketlerle boğuşursa boğuşsun günün birinde bir yolunu bulduğunu, olabilecek en etkili yol ile göstermeyi başarıyor.