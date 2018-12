2019'da vizyona girecek harika filmlere, geçtiğimiz hafta 4 yeni film daha eklendi. Yayınlanan fragmanlar arasında merakla beklenen Spider-Man: Far From Home yok fakat bu 4 yeni film, size Spider-Man'i unutturabilir.

Sony ve Marvel'ın yeni Spider-Man filminin fragmanını neden bu kadar geciktirdiği merak edilirken, maalesef bu hafta da yeni filmin fragmanı yayınlanmadı. Fakat 2019'da vizyona girecek diğer filmler de en az Spider-Man kadar iddialı yapımlar. İşte geçtiğimiz hafta yayınlanan ve ilginizi çekebilecek 4 yeni fragman:

Captain Marvel

2019'un ilk Marvel filmi olacak olan Captain Marvel, Avengers: Endgame'de çok önemli bir rolü olacağını kanıtlayabilecek bir başka süper kahramanı daha tanıtacak. Marvel tarafından yayınlanan 30 saniyelik kısa video, televizyonlar için oluşturulmuş bir reklam videosu. Eğer Captain Marvel hakkında daha fazla detaya ulaşmak isterseniz aşağıdaki haberimizi inceleyebilirsiniz:

Us

15 Mart 2019'da vizyona girecek olan Us'ın senaristiliğini ve yönetmenliğini hem oyuncu hem de yazar olan Jordan Peele üstleniyor. Tatil yapmak için sahile giden bir ailenin hikayesini anlatan filmde, işler bir anda garip bir hal alıyor. 4 kişilik ailenin kaldığı ev, ailenin tıpatıp kopyalarından oluşan 4 kişilik bir aile tarafından saldırıya uğruyor. Heyecanı ve eğlenceyi aynı anda sunan Us, 2019'un akılda kalan filmlerinden biri olabilir.

Teen Spirit

5 Nisan 2019'da vizyona girecek filmin ilk fragmanı geçtiğimiz hafta yayınlandı. Bu güne kadar izlediğiniz macera filmlerinden farklı bir deneyim sunacak olan Teen Spirit, müziğin yardımıyla yaşadığı küçük kasabadan kurtulmaya çalışan bir gencin hayatını anlatıyor. Başrolleri Millie Brady, Elle Fanning ve Rebecca Hall olan filmin yönetmenlik koltuğunda Max Minghella oturuyor.

The Kid Who Would Be King

Listemizin son fragmanı Kral Arthur efsanesinin modern versiyonu olan The Kid Who Would Be King filmi. 25 Ocak'ta vizyona girecek filmde okulun zorbaları tarafından hor görülen ve bir taşa saplanmış kılıcı çekerek çıkarıp hayatı değişen bir çocuğun hikayesi anlatılıyor. Hikayesiyle dikkat çeken filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Joe Cornish üstleniyor.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni fragmanları henüz izlemediyseniz, haberimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Eğer yeni çıkan fragmanlar sizin de ilginizi çekiyorsa takipte kalmanızı öneririz. Filmler ve fragmanlar hakkındaki paylaşımlarımıza önümüzdeki günlerde devam edeceğiz.