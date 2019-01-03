2018’i geride bıraktık, ancak bazı oyunlar bizim peşimizi bir türlü bırakmadı. Bugün, geçtiğimiz yılın en kötü oyunlarına şöyle bir bakış atıyoruz.

2019 yılının ilk günlerine girmişken geçtiğimiz seneye şöyle bir bakınca Far Cry 5, Monster Hunter World, Assassin’s Creed Odyssey ve Red Dead Redemption 2 ve God of War gibi, oyuncuları son derece tatmin eden yapımları görebiliyoruz. Bu madalyonun diğer yüzü de mevcut.

2018 yılında oyuncular için zaman kaybı olan ya da oyuncuları, verdikleri paraya pişman ettiren oyunlar vardı. Bunlardan bazıları acele ederek bol hatayla piyasaya sürüldü, bazıları da değişik bir şey denemek isteyen yapımcıların eline yüzüne bulaştı. Her ne şekilde olursa olsun, geçtiğimiz yıl oyuncuları hayal kırıklığına uğratan ve geçtiğimiz yılın yüz karası olan 10 oyun aşağıdaki gibi oldu:

10. Super Street: The Game

Oyunda hurda bir araba alıp bunu geliştirmeye çalışıyorsunuz, ancak ne kadar geliştirirseniz geliştirin, bir hurda gibi performans sergiliyor. Oyundaki kariyer modunun yanı sıra çok oyunculu seçeneğin bulunması size çekici gelebilir, ancak oyunu oynayan tek kişi siz iseniz "çok oyunculu" kavramı pek de işe yaramıyor. Eğer araba yarışı oyunlarını seviyorsanız, hevesinizin kursağınızda kalmaması için bu oyundan uzak durmanızı öneririz.

9. Extinction:

Diğer oyunlardan daha değişik ve nadir olma çabası içerisine girmiş bu oyunda bulacağınız “farklı” yönler, aslında fazlasıyla yetersiz kalıyorlar. İlginç mekanikleri de oyuncuları son derece hayal kırıklığına uğratmış durumda. Bunun dışında hikâyesi ve karakterleriyle de can sıkıcı saatler vadeden oyunu, bir saatten fazla oynamanız mümkün değil gibi görünüyor.

8. Bravo Team:

Supermassive Games, hem beklentileri karşılayamayıp hem de çok yüksek meblağlar talep ettiği için bu seneyi 2-0 mağlup kapattı. FPS oyununda tek ihtiyacınız olan "hedef alma" özelliğini bile oturtamayan ekibin başarızlığı, ilk 20 dakikadan sonra oyundan çıkmanıza sebep oluyor.

7. The Culling 2:

PUBG ve Fortnite gibi oyunlara rakip olarak çıkan The Culling 2, diğer yapımların çorba gibi karıştırılmış bir versiyonu gibiydi. Ateş etme mekanikleri, harita tasarımı, animasyonlar ve sesler de dahil olmak üzere her şeyin acı verici olduğu oyun o kadar kötüydü ki Xaviant Games, oyunun satışını durdurdu.

6. Past Cure:

Çıktığında birçok insanı heyecanlandıran ve ilk bakışta güzel görünen oyun, bir süre geçirdiğinizde gerçek yüzünü ortaya çıkarıyor. İlginç yapay zekâsı, saçma seviye tasarımları ve yavaş ilerleyen hikâyenin yanı sıra, dublaj sanatçıları yerine geliştirici ekip tarafından yapılmış bir seslendirmeye sahip bir oyun oynamak isterseniz, Past Cure oyununu denemelisiniz.

5. Metal Gear Survive:

Hayranlarını hayal kırıklığına uğratan Konami, saçma hikâyesi, alışılmışın dışında (iltifat değil) oynanışıyla Metal Gear Survive’ı 2018’in en kötü oyunları listesine sokmayı başardı. Oyun motoru olayı biraz toparlıyor gibi görünse de hayranların “Metal Gear serisine hakaret” olarak nitelendirdiği oyunu kurtaracak pek de fazla şey yok.

4. Agony:

Türkçeye “şiddetli acı” ya da “can çekişme” olarak çevrilebilen “Agony” adını sonuna kadar hak eden bir oyun. “Yiğidi öldür, hakkını yeme” diyerek öncelikle oyundaki grafiklerin fazlasıyla güzel olduğunu söyleyelim. Bunun dışında para ve vakit kaybı olan oyunda, oynanış ve hikâye gibi unsurlar tamamen göz ardı edilmiş. Agony’e, oynanışın grafiklerden çok daha önemli olduğunu bize hatırlattığı için teşekkür ederek, listemize devam ediyoruz.

3. The Quiet Man:

“Sinema tarzında nefes kesici bir hikâye” gibi büyük bir iddiayla kendini kullanıcıların kucağına atan oyun; Unreal 4 oyun motoruyla, Square Enix ve Human Head Studios iş birliğiyle yapıldı. Aslına bakarsanız ihtiyacı olan her şeye sahipti. Tabii işler beklendiği gibi gitti mi? Hayır.

İşitme engelli bir karakter olarak dünyayı keşfetme fikri son derece çekici olsa da sıkıcı oynanış, son derece vasat seviyeler gibi detaylar yüzünden oyun hüsran yarattı.

2. Super Seducer: How to Talk to Girls:

Hayattan alabileceğiniz en yanlış dersleri interaktif bir şekilde size vermeye çalışan bu projede, kadınlarla nasıl tanışabileceğiniz konusunda bir tür kurs alıyorsunuz. Kursun sonundaysa kadınlara karşı nasıl davranması gerektiğini bilmeyen, kaba ve görgüsüz bir insan olarak çıkıyorsunuz. Tam her şeyin bir şaka olmasını beklerken karşınıza çıkan “öğretmenin” ciddi tavrı, verilen taktiklerin işe yarayacağına inandığını gösteriyor. Bu arada oyunun ücretli olduğunu da söylemekte fayda var.

1. Fallout 76:

Bu senenin şampiyonu olarak karşımıza çıkan Fallout 76, sıradan görevleri, oyun içindeki hataları, çirkin grafikleri ve teknik sorunları sonucunda birçok Fallout hayranı için büyük bir fiyasko oldu. Tüm bunların hikâye modunda olduğunu hatırlatarak, çok oyunculu modda neler döndüğünden bahsetmiyoruz bile.

Bu oyunları geçtiğimiz yılda bıraktığımız için mutluyuz, ancak bazılarının hala satışta olmaları bile insanı mutsuz etmeye yetiyor. Sizce geçtiğimiz yılın en kötü oyunu neydi? Listede olması gerektiğini düşündüğünüz oyunları yorumlardan bizimle paylaşabilirsiniz.