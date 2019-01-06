Geekbench'e Göre LG Q9, Snapdragon 821 ile Gelecek

2018'in mobil cihazlar arasından çok parlak geçirmeyen LG, 2019'da geçen senenin yaralarını sarmak istiyor.

Çıkan bazı haberlere göre, LG Q9 bu ay sonunda yayınlanacak. Haberin detayında yer alan bilgilere göre, LG’nin 2019 planları arasında, G9’u G8’den önce piyasaya sürmek ve ilk 5G destekli telefonunu mart ayının sonlarına doğru yayınlamak var.

Çıkan ilk söylentilere göre cihaz 6.1 inç, çentikli bir ekrana ve Snapdragon 660’a sahip olacak. Geekbench veritabanında LG cihazın model numarası LM-Q925L olarak görülüyor. Geekbench’e göre çıkan ilk söylentilerin aksine cihazın yonga seti Snapdragon 821 olacak.

Hız testine göre Q9’un tek çekirdek puanı 1789, çift çekirdek puanı ise 3680 oldu. Ayrıca telefonun arka tarafta parmak izi okuyucusu, 3350 mAh batarya, 16MP arka kamera ve 8MP selfie kamerasına sahip olacağı da iddia ediliyor.

LG, resmi olarak Q9 cihazı ve çıkış tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.