GeekBench'te HTC'ye ait tam olarak özellikleri bilinmeyen ve orta seviye olduğu düşünülen bir cihazın listelendiği gözlemlendi.

HTC, geçtiğimiz Aralık ayında akıllı telefon stratejisini 2019'da değiştireceğini açıkladı. Bu strateji doğrultusunda U12+ ve U12 Life cihazlarının ömrü biraz daha uzatılacak. Ayrıca şirket, bu yıl amiral gemisi ve orta seviye telefonlara odaklanacağının da sözünü verdi.

GeekBench'te yeni bir HTC cihazı listelendiği fark edildi. Cihaz, MediaTek Helio P35 yonga seti ve 6 GB RAM'e sahip. HTC 2Q741 model numarası olan cihaz, Android 9 Pie ile çalışıyor. Cihazın HTC'den gelecek yeni bir orta seviye telefon olması bekleniyor.

Bunun geçen ay Snapdragon 710 işlemci ve 6 GB RAM ile GeekBench'te görünen telefonun MediaTek versiyonu olabileceği düşünülüyor. Snapdragon işlemcili cihaz, benzer bir 2Q7A100 model numarasına sahipti. MediaTek'li versiyon ile bazı belirli pazarlar hedefleniyor olabilir.

Bu gizemli orta seviye cihaz hakkında başka bir bilgi ortaya çıkmadı. Cihazın yakın zamanda duyurulması muhtemel olabilir.