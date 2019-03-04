Tanıtımına çok az bir süre kalan Meizu Note 9, Geekbench'te görüntülendi. Cihazın işlemcisi ve RAM değerleri de bu sayede doğrulanmış oldu.

Meizu’nun 6 Mart tarihinde resmi olarak tanıtılacağını biliyoruz. Bu da tanıtıma bugün (4 Mart) itibarıyla 2 gün kaldı demek oluyor. Meizu Note 9, bu zamana kadar beraberinde birçok sızıntıyı da beraberinde getirmiş olsa da bunların hepsi yalnızca bir söylentiden ibaretti. Bugünse cihazın Geekbench’te görülmesiyle bu durum değişti.

Aşağıdaki fotoğrafta gördüğünüz üzere Meizu Note 9, Geekbench 4.3 veritabanında görüldü ve tek çekirdekli testte 2404 puan alırken bu değer çoklu çekirdek testinde 6027’ye ulaştı.

Geekbench’te işlemcinin ismi tam olarak görülmese de farklı veritabanlarından alınan bilgiler doğrultusunda bu skorların Qualcomm Snapdragon 675 ile mümkün olduğunu söyleyebiliriz. 6 GB RAM ve Android 9 Pie işletim sistemini de bünyesinde barındıracak cihazın Flyme 8 ile gelmesi bekleniyor.

Tabii ki cihazın ne kadar güçlü geldiğini belirtmekte de fayda var. Tek çekirdek testlerinde 1800 civarında bir puanı yakalayan Snapdragon 710’dan daha iyi bir skorla gücünü şimdiden kanıtlayan cihazın tam olarak neler yapabileceğini ise çıktığı zaman göreceğiz.

Cihazın diğer özelliklerine baktığımızda Meizu Note 9’un 48 MP çözünürlüğünde bir kameraya da sahip olacağı söylentiler arasında. Bunun yanı sıra 4000 mAh değerinde hızlı şarj destekli bir bataryası olması beklenen cihaz 6,2 inçlik damla çentikli bir ekranla gelecek ve arka tarafta bulunan bir parmak izi okuyucuya sahip olacak.