Microsoft 2 Adet Oyun Stüdyosunu Satın Aldı

Oyun geliştirme konusunda elini güçlendirmek isteyen Microsoft birçok oyun stüdyosunu birbiri ardına satın alıyor.

Geçtiğimiz gün düzenlenen X018 etkinliğinde Microsoft, Obisidian Entertainment ve inXile Entertainmet’i bünyelerine dahil ettiğini açıkladı.

Söz konusu iki firma da rol yapma oyunları üzerine başarılı örnekler çıkarmış firmalar. Obsidian Entertainmen, Fallout New Vegas, South Park: The Stick of Truth, The Pillars of Eternity Series ve Star Wars: The Old Republic 2 gibi oyuncular tarafından çok sevilen yapımların altında imzası olan bir şirket.

Yine rol yapma oyunlarıyla adını duyurmuş olan ixXile Entertainment ise Wasteland 2, Torment: Tides of Numenera, Bard’s Tale IV gibi oyunların yapımını üstlendi.

Oyun konusunda elini kuvvetlendirmek isteyen Microsoft, sadece bu iki firmayla kalmadı ve Ninja Theory, Undead Labs, Compulsion Games ve Playground Games gibi kuruluşları da bünyesine katacağını açıkladı ve tüm bunlara ek olarak daha fazla stüdyoyla da anlaşmak istediklerini söyledi. Microsoft, ayrıca Santa Monica’da The Initiative adında da bir stüdyo kurdu.

Konsol yarışında ‘exclusive’ oyunlar konusunda Playstation’ın gerisinde olan Microsoft, bu farkı kapatmaya niyetli gibi.