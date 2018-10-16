2018 yılında Bilişim Teknolojileri öğretmenleri Gürkan LOKMAN ve Tolga ORHANOĞLU önderliğinde kurulan İZMİR GİRLS FRC Robot Takımı, mesleki ve teknik eğitim okul yönetim kurulu çalışmaları iş birliği konusunda İzmir’in önemli liseleri ile protokoller imzalamış ve her okuldan birer öğretmen ve üçer kız öğrencinin katılımı ile teknik, mekanik ve kodlama konularında gücüne güç katarak yarışmalarda iddialı bir rakip olmayı hedefliyor.

Takımın tamamı ile genç kızlardan oluşmasının amacı, genç kızların cesaretini, özgüvenini ve karakterini yaratmak ve onlara yaptıkları her şeyde başarı için çaba göstermelerini öğretmek. Ayrıca bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik prensiplerini tanıtarak çeşitli kariyerlerinde başarılı olma becerilerini geliştirmek de diğer bir amaç.

Dünyanın ilk ve en prestijli robot yarışması FRC First Robotic Competition İstanbul bölge birincisi olan takım, diğer 17 Türk takımı ile beraber Houston’da yapılan şampiyonalar şampiyonasına katılmaya hak kazandı. OKSef 7140 robot takımı, yarışma boyunca Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştı ve Türkiye’den getirdikleri hediyeler ile katılımcı ve jürilerin gönüllerini fethetti.

İZMİR GİRLS FRC Robot Takımı’nın bir sonraki mücadelesi, 19-22 Ekim tarihlerinde Fikret Yüksel Vakfı tarafından İstanbul Ülker Arena’da düzenlenen FRC uluslararası robot yarışmasına hazırlık amacı ile sonraki sezona hazırlık yarışması olacak. Ancak takım, robotik alanda faaliyet gösteriyor ve bu maliyetler öğrencilerin karşılayabileceğinin çok üzerinde. Bu nedenle İZMİR GİRLS FRC Robot Takımı, geleceği inşa edecek genç kızlara destek olacak sponsorlara ihtiyaç duyuyor.

‘Gençliğe yatırım, geleceğe yatırımdır.’ diyen İZMİR GİRLS FRC Robot Takımı’na destek olmak için yukarıda yer alan görsele tıklayabilir, böylece İZMİR GİRLS FRC Robot Takımı’nın sponsorluk dosyasına ulaşabilirsiniz. Ayrıca FRC ve İZMİR GİRLS FRC Robot Takımı hakkında daha fazla bilgi almak için izmirgirls.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.