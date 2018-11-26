Gelişen teknolojiyle birlikte gelen kolaylıklar otomobil sektörüne de yansıyor. Uyuduğunda sürücüyü uyaran arabalardan, otopilotta şeritleri takip edebilenine kadar birçok geliştirme gelen araçların özelliklerine, bir yenisi daha ekleniyor.

SF Motors, paralel parklarda sıkıntı çekenleri rahatlatacak patenti aldı. Şirket, araçların otomatik olarak park edebilmesini sağlayan, kameralı, sensörlü ve LIDAR’a sahip tasarımın patentini aldığını açıkladı. LIDAR, lazerler ile nesneler arasındaki mesafeleri ölçebilen bir sistem. Sistem, aracın tampon seviyelerindeki takılı sensörlerle bir nevi veri koleksiyonu yapıyor.

Nesnelerin ne kadar uzakta olduğunu söyleyerek nasıl park yapılacağını gösteren sistemin patenti geçtiğimiz ay şirket tarafından alındı. SF Motors, kameraların yayaları, bisikletlileri, park çizgilerini, araçları, kaldırımları, ağaçları, yolları ve sokaklarda bulunabilecek birçok şeyi tanımlayabildiğini söyledi.

Sistem, Volvo’nun kendi kendine park yapabilen botlarına benziyor ama bu sistem arabası olan diğer birçok insan için daha faydalı. SF Motors, hava durumu veya görüş mesafesi ne olursa olsun sistemin çalışabileceğini söyledi.

Bu sistemin, Tesla’nın sürücü asistan sistemi olan Autopilot’a da benzerliği bulunuyor fakat Tesla’nın park sistemi biraz daha sınırlı.

SF Motors, güvenli sürüş gibi birçok otonom özelliği bulunan elektrikli araç üreticileriyle işbirliği yapmak istiyor. Şirketin planı ise önümüzdeki senenin sonuna kadar Çin’deki ilk otonom park sistemi olan arabayı üretmek.