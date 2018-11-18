Geleceğin Lego’su Olmaya Aday Manyetik Bloklarla Tanışın

Minecraft dünyasını evinize getirecek bu Kickstarter projesi, dünyada hayli ilgi görmüş durumda. PIXL’e gelen finansal destekler, Kickstarter’da oluşturulan hedefin %1.100’ünü aştı.

Klasik Lego’larda yaşadığınız, kazayla çarpma sonucunda, yaptığınız harika yapıların parçalanması, PIXL ile artık tarihe karışıyor. PIXL blokları basitçe, mıknatıs yapıları sayesinde birbirlerine kolayca yapışan bloklar. Bu küp şeklindeki bloklar ile inşa edilebilecek sınırsız sayıda şey bulunuyor.

Rübik küpten tutun bir oyun kumandasına kadar her şeyi inşa edebileceğiniz bu küplerin pastel renkleri, oluşturduğunuz modellere farklı bir albeni katıyor. Ayrıca 3 boyutlu modellerde daha gerçekçi bir görünüm elde etmek için PIXL blokları, 4 farklı boyutta üretilmiş.

PIXL blokları ile oluşturacağınız eserlerde her şey yaratıcılığınıza kalmış. PIXL üreticileri, bu blokların yalnızca çocuklar için değil, mühendisler, tasarımcılar ve sanatçıların ellerinde de hayat bulması gerektiğini söylüyorlar. Blokların 52 farklı renkte üretildiğini söylemekte fayda var.

Eğer PIXL manyetik blokları ilginizi çektiyse, bu ürünün 16$’dan başlayan üçlü paketlerinden birini satın alabilirsiniz. Farklı satın alma seçenekleri bulunan üründe, yüzlü PIXL bloklarında fiyat 479$’a kadar yükseliyor.

Buradaki sayfadan tüm satın alma seçeneklerini inceleyebilirsiniz.