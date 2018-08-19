Dünyanın geleceği artık teknoloji ile bilim üzerine kurulu ve mühendisler de geleceğe giden yolda en kritik adımları atanlar olarak öne çıkıyor.

Bilim ve teknolojinin geldiği konum, belki de 15 sene önce tahmin bile edemeyeceğimiz bir yerde artık. Robotlar, uzay projeleri, yapay zeka derken epey yol kat ettik ve tüm bu teknolojik gelişmelerin ardında da başarılı mühendisler var. Biz de önemli icatları ile teknolojimize katkı sağlayan 10 başarılı mühendisi ve üzerinde çalıştıkları projeleri sizin için derledik.

Minjuan Zhang

Minjuan, Toyota ile çalışan başarılı bir mühendis ve otomobillerin 'görünmez' olması için çalışmalar yapıyor. Işığın materyaller ile nasıl etkileşime girdiğini inceleyen ve bu bağlamda da otomobillerin içlerinin 'görünmez' olması için uğraşan Minjuan Zhang, bu projenin amacının, sürücülerin görüşünü genişletmek olarak açıklıyor.

Carmel Majidi

Carmel Majidi, makinelerin kendi kendilerini onarabilmeleri için uzun süredir çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda mühendislik alanında akademik eğitim de veren Majidi, kendi kendini iyileştirebilen makineler için yumuşak malzemeler ve sıvı metal kullanıyor. Projenin gelecekte en önemli gelişimlerden biri olarak görüleceği düşünülüyor.

Zhong Lin Wang

Zhong Lin Wang ve ekibi, tekstil ürünlerini nano teknoloji ile bir araya getirerek elektrik üretebilen kıyafetler üretme üzerine çalışıyor. Harekete dayalı bir enerji üretimi projesi olan bu proje, uygulanabilir hale geldiğinde yalnızca kıyafetlerde değil gemi yelkenleri ya da bu iş için kullanılacak enerji bayraklarında kullanılacak.

David Hanson

David Hanson, son dönemin en çok konuşulan robotlarından Sophia'nın yaratıcısı. Pek çok anlamda yapay zekalı robotlar için öncü olarak görülen Sophia, Hanson Robotics tarafından tasarlandı ve sürekli olarak da geliştirilmeye devam ediyor.

Hubert Waltl

Hubert Walt, Audi ile birlikte akıllı fabrika tasarladı. Pek çok farklı teknolojinin bir arada kullanıldığı bu fabrikaların verimliliği %20 artıracağı düşünülüyor.

Duong Hai Minh

Duong Hai Minh ve ekibi, şimdiye kadar üretilmiş en enteresan materyallerden biri olan aerojeli elde edebilmek için kağıtları kullanıyor. Aerojeller, dünyanın en hafif katı maddeleri ve %98'inden fazlası havadan meydana geliyor. Bu kağıttan elde etme teknolojisinin ise oldukça kullanışlı bir materyal olan aerojelin maliyetini düşüreceği düşünülüyor.

Seth Goldstein ve Todd Mowry

Seth Goldstein ve Todd Mowry, programlanabilir madde üretimi üzerine çalışıyorlar. Henüz bu kavram fazla fütüristik bir teknoloji olarak görülüyor ancak çalışmalar devam ediyor ve Seth Goldstein ile Todd Mowry, bazı küçük prototipler üzerinde çalışmalarını yüzeysel olarak da olsa hayata geçirmiş durumda.

Tim Cook

Tim Cook, Apple'ın Daisy isimli geri dönüşüm robotu ile iPhone ve diğer Apple cihazlarının geri dönüşümü üzerine çalışmalara başladı. Daisy, tüm iPhone cihazlarının kullanılabilir malzemelerini ayıklayarak geri kalan materyalleri öğütüp geri dönüştürüyor. Apple'ın iklim değişikliğinin önüne geçmek için başlattığı projelerden biri olan Daisy robotunun, tüm dünyada yaygınlaşması bekleniyor.

Anastasios John Hart

Anastasios John Hart ve ekibi, Lamborghini için kendi kendini onarabilen arabalar üretmeye çalışıyor. Araçtaki deformasyonların sensörlerle tespit edilerek onarılmasına dayanan projede araç, yüzeysel problemlerini kendi kendine onarabilecek.

Skylar Tibbits

Skylar Tibbits ve liderliğindeki ekip, yazıcılara yeni bir boyut katarak 4D yazıcılar üretmek için çalışıyor. 3D yazıcılara bile yeni yeni alıştığımız bir dönemde 4D yazıcılar için çalışan Tibbits ve ekibi henüz araştırma aşamasında diyebiliriz çünkü fiziksel olarak bir gelişme kaydedilmiş değil.