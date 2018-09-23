Teknoloji sektöründe büyük başarılara imza atmış başarılı kadınlar; haksızlıklara karşı eşitliği sağlamanız ve başarılı olmaya devam etmeniz için üç basit motivasyon verici tavsiyede bulundu.

Dünyanın her bir yanında teknoloji endüstrisinin önde gelenleri arasında kadın isimlerine az rastlanır. Aslında onlar da teknoloji hikayesinin bir parçası. Sorun sektöre girememeleri değil, devam edememeleri.

2008 yılında çalışma yaşamı politikasına dair yapılan bir çalışma, kadınların yüzde 56’sının teknoloji sektöründen kariyerlerinin ortalarında ayrıldıklarını ortaya koymuştu. Kadınların kariyerlerinin ortasında çıkıp gitmelerinin hala en büyük iki nedeni ise cinsiyetçilik ve ilerlemelerini engelleyen güçler. Sayılar yetersiz gelse de sektörde inanılmaz işler başaran kadınlar var ve var olmaya devam ediyor. Peki kalan yüzde 44 nasıl devam ediyor?

İşte teknoloji sektöründeki kadınlar için üç tavsiye:

İçeri gir ve içeride kal

Teknoloji alanında kadın teknoloji uzmanı sayısı oldukça yetersiz. Bu sektöre dahil olmak ve amacınıza ulaşmak için destek almak oldukça önemli. Etrafınızda tutkunuzu paylaşan ve eşitliği teşvik eden insanlar barındırmanız sizi daha güçlü hissettirecektir. Eğer biri size cinsiyetinize bağlı mesleğinizde başarılı olamayacağınızı söylerse ona kulak asmayın; başarılı olmak için ne kadar çalışılması gerekiyorsa o kadar çalışın. En önemlisi sektöre girin ve orada kalın. Değişimin ilk adımı bu olacaktır.

Anlamlı iş yapmak

İşinizi en iyi şekilde yapmak kadar en iyi işi yapmak da çok önemli. Bunun için her zaman anlamlı işler talep edin. İş arkadaşlarınız ve ekibinize görünecek anlamlı projeler üzerinde çalışın. Yer aldığınız iş gruplarında duygusal zekanızı saklamak yerine bunu artıya dönüştürün. Farkınızı uyumlu bir şekilde ortaya koyun. Endüstrideki çeşitlilik ihtiyacına bir çare olarak bulunduğunuz yerde proje liderliğine yönelin ve etrafınızı olabildiğince pozitif insanlarla kuşatın.

Sesini yükseltebilecek akranları ve liderleri bulun

Kişisel gelişim konferansları ve başarı öyküleri farkında olmasak da hayatımızda büyük etkiler yaratabilir. Sizi motive edecek etkinliklere katıldığınızda bunu iş hayatınıza da yansıtın, paylaşın ve gündeme getirin. Aynı zamanda mesleki eğitim konferansları da iş hayatınızda büyük artılar yaratacaktır. Ekibinizi de davet edin, birlikte çalışın ve onların da güçlenmesini sağlayın. Bu, bulunduğunuz ekipte aidiyet hissi yaratacaktır.

Son olarak şunu unutmayın: Başarı cinsiyetle değil, emekle gelir.