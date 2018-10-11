Boş durmayıp Türkiye’ye bir faydası dokunsun isteyen İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin üyesi olduğu CBILAB, nihayet bir YouTube kanalına kavuştu. Pek çok disiplinden bir araya gelen genç öğrencilerin yerli üretimi şahlandıracak projeleri, bu YouTube kanalıyla size ulaşacak. Peki CBILAB tam olarak ne yapıyor?

İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan, Türkiye’nin yeni ve yerli teknolojiler üretmesi için faaliyet gösteren CBILAB, bir süredir zaten geliştirdiği teknolojilerle gündeme geliyordu. Öğrencilerin teoride öğrendikleri her şeyi pratikte deneyimleyip üretime geçirme şansı yakaladığı yer olan CBILAB’da, pek çok anabilim disiplininde eğitim gören öğrenci var.

İnovasyon odaklı çalışma anlayışıyla, pratik mühendislik ürünlerinden tutun yapay zeka yazılımlarına kadar her şey yerli imkanlarla geliştiriliyor. Öğrenciler, araştırma ve geliştirme süreçlerinden itibaren projelerin son aşamasına kadar her türlü alanda ter döküyorlar. Nihayet emeklerini bizlere duyurabilecekleri, yarınların Türkiye’sini nasıl inşa ettiklerini görebileceğimiz bir YouTube kanalları da var.

CBILAB’ın tüylerinizi diken diken edecek fragmanı şöyle:

Topluluğun geliştirdiği teknolojiler, temel olarak yurt dışına pazarlanabilir üzerine odaklanıyor. Kısaca belirtmek gerekirse amaçları, bilimsel tekniklerle yapılan üretimin tüm dünyada dikkat çekebileceğini vurgulamak. CBILAB’ın YouTube kanalına abone olmak için buraya tıklayın ki, hep birlikte neleri başarabileceğimize dair cesaretlerini arttıralım. Ayrıca topluluğun Instagram sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz.

Topluluğun bu konuda çoktan Kickstarter gibi kitlesel fonlama platformlarında boy göstermeye başladığını da belirtelim. İlk kitlesel fonlamaya açtıkları fikirleri ise son derece basit, yaygınlaşması, satışı kolay, üretimi maliyetsiz, çevreci bir ürün olan Ponchic oldu:

Ponchic, tek koltuğa iki karpuzun sığmadığı gerçeğini en çok hissettiğimiz bir ana çözüm götürüyor: Tek elde iki büyük kahve bardağını taşımak gibi. Üstelik bunu oldukça çevreci bir anlayışla çözüyorlar. Her bir Ponchic kartonunun içinde tohumlar yer alıyor. Kartonları bir saksıya diktiğiniz zaman limon, chia, domates ve vanilya gibi bitkileri yetiştirebiliyorsunuz. Projenin Kickstarter sayfasına buradan gidebilirsiniz. Şu ana kadar yurt dışından 630 dolar destek toplayan gençler, bir bakıma sadece fikirleriyle 630 dolarlık ihracat yaptılar.

Elbette Türkiye’nin geleceğini inşa etmek, bir kahve tutacağı ile mümkün değil. Bunun için CBILAB’dan çıkan hemen hemen her şeye destek vermemiz gerekiyor. Zaten bu ciddiyetlerini, ilk videodaki kanal fragmanlarıyla yeteri kadar yansıttıklarını düşünüyoruz.

Tebrikler gençler, yolunuz açık olsun.