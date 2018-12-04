Ekran teknolojileri konusunda dünyanın en iddialı şirketlerinden olan LG’nin Wallpaper TV adını verdiği yeni nesil televizyon modeli, piyasada ses getirdi. Firmanın neredeyse 1 TL ile aynı kalınlığa sahip olan televizyon hakkında 3 önemli detayı derledik. Geleceğin televizyonlarına yön verecek ekranla tanışmanızın vakti geldi

LG'nin ekran teknolojileri konusundaki iddiası ise ekran gördüğünüz hemen hemen her sektörün geleceğini belirliyor. Hayatımızdaki en büyük ekranlar ise televizyonlar. Bildiğiniz üzere son yıllarda TV’ler, LG gibi şirketler sayesinde ciddi şekilde gelişmeler kaydettiler.

Güney Koreli firmanın üzerinde çalıştığı son sükse yaratan televizyonu ise Wallpaper TV oldu. 165 santimetrelik (65 inç) ekranıyla duvarınıza yerleşen bu cihazın ekran paneli oldukça ince. Gelin cihazın televizyon sektörüne yön verecek olan diğer 3 önemli detayına yakından bakalım.

3. Maksimum incelik için yeniden belirlenen tasarım standartları:

LG, Wallpaper TV’nin ekran panelinde cihazın herhangi bir yönetsel birimine yer vermemiş durumda. Onun yerine artık çoğu evde bulunan sinema sistemlerinin önemli bir parçası haline gelmiş “soundbar” birimi kullanılıyor. Cihazın teknik kapasitesini belirleyen tüm merkezi işlem birimleri, bu birimin içerisinde bulunuyor. Bir kablo aracılığıyla görüntüler, oldukça ince olan ekrana aktarılıyor.

2. Görüntüler daha net ve daha yüksek kontrastlı:

Wallpaper TV, son derece hassas görünen yapısına rağmen, görüntü kalitesinden ödün vermiyor. Firmanın en yeni renk ve kontrast teknolojilerini kullanmaktan çekinmediği cihaz, bundan yıllar sonra yaygınlaşacak yenilikleri şimdiden barındırıyor.

1. Akıllı televizyon ve sesli asistan avantajı:

Artık yüksek kapasiteye sahip görüntü işlem birimleri, televizyonların önemli birer parçası haline geldi. Sürekli internete bağlı olan Wallpaper TV’nin içerisinde webOS Smart TV işletim sistemi var. Bu işletim sistemi, kumandada bulunan mikrofon sayesinde sesli komutlarla kullanılabiliyor. Örneğin, sesi kapatmak istediğinizde televizyona seslenmeniz yeterli oluyor.

LG, Wallpaper TV ile televizyon üreticilerinin liderlerinden olduğunu kanıtladı. Cihaz, yüksek teknolojisi ve bir amiral gemisi olması nedeniyle biraz pahalı. Yine de 50 bin TL ayırıp satın alabilecek herkesin son derece gelişmiş bir televizyona kavuşacağını söylemek gerek.

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