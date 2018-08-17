Gelecek Android sürümünde kayıtlı çağrılar, metin mesajları, uygulama verileri gibi veriler, Google Drive'a manuel olarak yedeklenebilecek.

Pek çok kişi verilerinin internet ortamında yedeklenmesi konusunda rahat etmese de fiziksel cihazların bozulması, kaybolması ya da değiştirilmesi gibi durumlar için bulut depolama oldukça faydalı bir hizmettir. Google’ın bulut depolama servisi olan Google Drive da sunduğu hizmet ve kullanıcı sayısı ile bu alanda bir numarada bulunuyor.

XDA Developers tarafından aktarılan bilgiye göre Google, gelecek Android sürümünde mobil işletim sistemine kullanıcı verilerini Google Drive’a manuel olarak ekleme seçeneği getirecek. Bu da uygulama verileri, metin mesajları, çağrı kayıtları, cihaz ayarları gibi tüm bilgilerin Google Drive’a yedekleneceği anlamına geliyor.

Peki verilerimizin Google Drive’a yedeklenmesi ne işe yarayacak? Akıllı telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürdüğünüzde ya da yeni bir akıllı telefon aldığınızda tüm uygulamaları tek tek bulmanız, ayarları tek tek yapmanız gerekir. Ayrıca SMS’leriniz ve çağrı kayıtlarınız da uçup gider. Yedekleme işlemi ise telefonu fabrika ayarlarına döndürseniz dahi verilerinizin kaybolmayacağını garanti ediyor.