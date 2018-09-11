SpaceX’in Devasa Uzay Gemisi Testlere Hazırlanıyor

Elon Musk'ın çılgın projesi BFR adlı koloni taşımacılığı yapma potansiyeli taşıyan uzay gemisi, Mars görevi için önümüzdeki yıl uçuş testlerine başlayacak.

SpaceX’in Mars’a çok sayıda insanı taşıyabileceği dev uzay gemisi projesi BFR’ neredeyse test edilebilir aşamaya gelmiş durumda. Tam 106 metre uzunluğundaki ve 9 metre genişlikteki “uzay gemisi” eğer büyük bir sorunla karşılaşmazsa 2019 yılının ikinci yarısında uzay görevi için test uçuşlarına başlayabilir.

SpaceX’in geçtiğimiz yıl ipuçlarını verdiği proje Elon Musk’ın tabiriyle “Gezegenler Arası Taşıma Sistemi” ve “İtici Roketli Uzay Gemisi” olarak iki parçadan oluşuyor. Roket gücünü şirketin yeni nesil roket teknolojisi olan Raptor’dan alan BFR, SpaceX’ten gelen bilgilere göre 2019 yılında testlere ve uçuşlara başlayacak; bunu takiben 2020 yılında yörünge seviyesine çıkacak.

SpaceX’in planlarına BFR insanlığa hizmet vermeden önce 2022 yılına kadar en az 2 adet insansız Mars görevi yapacak. Tarihler 2025 yılını gösterdiğindeyse proje, insan odaklı görevlerine başlayacak. BFR'nin bir diğer kullanım alanı olan Dünya'nın bir ucundan diğer ucuna dakikalar içinde ulaşmasını konu alan videoya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Söz konusu Earth to Earth (Dünya'dan Dünya'ya) projesinin hedefinde olan ulaştırma süreleriyse şu şekilde: