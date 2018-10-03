Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT), Bloomberg'in yayınladığı habere göre bir gün, saatte 1200 kilometre hız yapabilecek kapasitedeki yolcu taşıma aracının tam ölçekli modelini yayınladı.

Kaliforniya merkezli şirket, Elon Musk'ın 2013 yılında ortaya koyduğu ulaşım vizyonlarını gerçekleştirmek için ortaya çıkan birçok Hyperloop şirketinden biri. Şirket şimdi hyperloop kapsülünü, montaj ve optimizasyonların yapılması için test parkurunun inşasına başlandığı Fransa Toulouse'a taşıyacak. HyperloopTT, kapsülünün 2019 yılına kadar “yolcu taşımaya hazır” olacağını umuyor.

"Quintero One" adındaki kapsül, 32 metre uzunluğunda ve yaklaşık 5 ton ağırlığında. Şirket, kapsülün neredeyse tamamını bu iş için özel olarak geliştirdiği ve "Vibranium" adını verdiği metal bir kompozitten yapmış. Şirket, malzemenin alüminyumdan 8 kat ve diğer çelik maddelerden 10 kat daha güçlü olduğunu savunuyor.

Buradan ayrı olarak Virgin Hyperloop One şirketi de kendi ürettiği kapsülünün iç aksamının tam boyutlu bir prototipini üretmişti. Aynı zamanda Tesla da benzer bir sistemi kendi testlerinde kullanıyor.

Çevreden gelen bütün desteklere rağmen Hyperloop fikri, hala gerçekten çok uzak. Kapsüllerin şu ana kadar ulaşabildiği maksimum hız 457 kilometre/saat. Gelecekte neler olacak hep birlikte göreceğiz.