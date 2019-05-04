Üç gün sonra başlayacak olan Google'ın geliştirici konferansı Google I/O, her sene olduğu gibi bu sene de kullanıcıları heyecanlandıracak yeniliklere sahne olacak.

7 Mayıs'ta başlayacak olan Google I/O'da ziyaretçileri ve tüm teknoloji tutkunlarını bekleyen birçok yenilik ve duyuru olacak. Bunlardan en dikkat çekeni uzun yıllardır Google I/O'da göremediğimiz telefon duyuruları olacak. Gelin, hep birlikte bu sene konferansta yer alması beklenen ürün ve hizmetlere göz atalım:

Piksel 3a ve Piksel 3a XL

Pixel 3a serisinin özellikleri kapsamlı bir şekilde sızdırılmıştı. Bu nedenle cihazların özellikleri ve nelerin dahil olup olmayacağı biliniyor. Cihazlarla ilgili en dikkat çeken durum orta seviye telefonlar olacağı. Cihazların harika kameralar ve harika yazılım deneyimine sahip olması ve muhtemelen kulaklık girişlerinin kaldırılması bekleniyor. Fiyatlarının Pixel 3'e göre oldukça aşağıda olması bekleniyor. Bu da Google Pixel deneyiminin birçok insan için ulaşılabilir olacağı anlamına geliyor.

Yeni Akıllı Ekran Nest Hub

Nest Hub adında yeni bir cihazın çıkacağına dair söylentiler olmuştu. Bu nedenle gelecek hafta Google Next Hub Max'ın tanıtılması bekleniyor. Cihazın 10 inç ekran, stereo hoparlör ve görüntülü görüşme yapabilmeyi sağlayacak bir kamerasının olması bekleniyor. Kameranın hareket sensörü gibi farklı faydalı özelliklere de sahip olması bekleniyor.

Android Q

Android Q şu an test aşamasında ve betası Mart ayında kullanıma sunuldu. Bu zamana ortaya çıkan bilgilere göre yeni Android sürümünün gelişmiş gizlilik kontrolleri, uygulama izinlerini kontrol etme, sistem karanlık modu ve renk temaları gibi bir dizi özellik ile geleceği biliniyor. Ancak daha büyük özelliklerin gelecek hafta tanıtılması bekleniyor.

Google Stadia

Sene başındaki duyurunun ardından Google Stadia ile ilgili pek fazla bilgi ortaya çıkmadı. Google I/O'da hizmetin ne kadara mal olacağı ve lansman ülkeleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler verilmesi bekleniyor. Şu an için duyurulandan daha fazla ülkede lansman olup olmayacağı bilinmiyor fakat bu yönde beklentiler mevcut.

Wear OS ve Android TV

Android saat işletim sistemi olan Wear OS ile ilgili bir duyuru olacağı beklenmiyor. Platform hakkında genel bilgilendirmeler olabilir fakat insanları heyecanlandıracak bir yenilik bu tarafta görünmüyor.

Andorid TV hakkında ise Google'ın son günlerde yaptığı duyurular ön plana çıktı. Buna göre Android TV ekosistemi için daha fazla uygulama ve daha fazla donanım seçenekleri olacağını doğruladı. Bu doğrultuda gelecek hafta Android TV hakkında bazı duyuruların olabileceği öngörülüyor.

Ve Daha Fazlası

Google, Google I/O'da her sene kullanıcıları heyecanlandıracak yeni duyurular yapmayı başardı. Bu yıl da insanların bir beklenti içinde olduğunu söylesek yanlış olmaz. Bu yılki beklentileri karşılayacak yenilik ise Andorid ekosistemi ile alakalı olabilir.