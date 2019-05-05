Telefon üreticileri için esneklik sağlamak adına gelecek yıl çıkacak olan Snapdragon 865 yongalarının hem 4G hem de 5G versiyonları bulunabilir.

Qualcomm Snapdragon 855, 2019’un piyasasındaki en iyi telefonların bazılarına güç veriyor ancak daha şimdiden Snapdragon 865’in ne getirebileceğine özellikle de 5G konusunda söylentiler yayılmaya başladı.

WinFuture’ın Roland Quandt’ının Twitter’daki bir gönderisine ve GizChina’nın haberlerine göre, amiral gemisi yonga setinin 5G bulunmayan bir versiyonu da olabilir ve bu da telefon üreticilerine esneklik katabilir.

Qualcomm’dan bugüne kadar duyduklarımıza göre, 5G bir modemin Snapdragon 865’e entegre olacağı tahmin ediliyor, bu nedenle yeni nesil internete bağlanmak için gerekli her şey dâhili olarak gelecek.

Bunun gerçekleşeceği kesin ancak dediğimiz gibi, gelecek yıl çıkacak akıllı telefonların 4G modemli bir de ucuz versiyonu olması söz konusu.