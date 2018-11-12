Gelecekte Bizleri Daha Şişman Bir Nesil Bekliyor

Bilim insanları, yaptıkları istatistiksel çalışmaya göre yakın gelecekte ortalama insan kilosunun gözle görünür derecede artacağını belirtti.

Obezite olgusu hem ülkemizde hem de dünyada gitgide daha fazla dillendirilen ve problem olmaya devam eden bir rahatsızlık. Bilim insanları, 2050 yılına doğru 9 milyarı bulması beklenen nüfusun, bugün olduğundan daha şişman ve daha uzun olması bekleniyor.

Yapılan araştırmaya göre 1975 yılında bir insanın tükettiği ortalama kalori 2465 iken, bu rakam 2050 dolaylarında 2615'e çıkacak. Yine 1975'te 56.7 kg olan ağırlık 64.7'ye, ortalama boy ise 161'den 163.1'e yükselecek.

Araştırmada göze çarpan bir başka detay yaklaşık 40 yıllık süreçte, yetişkin bireylerin %14 oranında daha ağır ve %1.3 daha uzun olduğu ve gelecekte bu oranın artarak süreceği ortaya çıktı. İşin bir başka enteresan tarafı, geçen süreçte insanların %6.1 oranında daha fazla enerjiye ihtiyaç duyması oluyor.

Görünen o ki 'açlık' kavramı yemeğe ihtiyaç duyanlar için olduğu gibi devam ederken, birtakım zenginlerin tipik obezliği olmayı da sürdürecek.