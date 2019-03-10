Galaksilerin çarpışmaları, evrenin her yerinde meydana gelen olaylardan biri. Peki nedir bu çarpışan galaksiler?

NGC 6052, yaklaşık 230 milyon ışık yılı uzaklıktaki Hercules takımyıldızında bulunan bir çift çarpışan galaksidir. Bu çarpışan gezegenler ilk olarak 1784 yılında William Herschel tarafından keşfedildi ve başlangıçta garip şekillerinden dolayı düzensiz olarak nitelendirilmişti ancak artık, NGC 6052’nin çarpışma sürecinde olan iki galaksiden oluştuğunu biliyoruz.

(NGC 6052'nin Hubble Teleskobundan çekilmiş bir görüntüsü)

Çok uzun zaman önce yerçekimi sayesinde iki gökada, şu an gözlemlediğimiz kaotik duruma girdi. İki galaksinin de orijinal formundan gelen yıldızlar, şu an yeni yer çekimi etkilerin neden olduğu yörüngeleri takip ediyor. Bununla birlikte, yıldızlar arasında çarpışma gerçekleşmesi neredeyse yaşanmaz çünkü yıldızlar, aralarındaki mesafeye oranla çok küçüklerdir. İşin sonunda ise bu iki galaksi tamamen birleşecek ve sabit bir galaksi oluşturacaklar.

İçinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisi'nin, gelecekte en yakın galaktik komşumuz Andromeda Galaksisi ile benzer bir durumla karşı karşıya kalması söz konusu ancak şu an için endişelenecek bir şey yok. Zira çarpışmanın 4 milyar yıl sonra gerçekleşmesi bekleniyor.