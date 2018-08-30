GİB, Sahte E-Postalar Konusunda Tüm Halkı Uyardı

Bildiğiniz üzere artık tüm özel ve resmi işlerimizi e-postalar aracılığı ile yürütür hale geldik. Bu durum ise ne yazık ki bazı suistimalleri de beraberinde getiriyor.

Gerek iş, gerekse özel yaşantımızda e-postalar bizim için büyük önem taşır hale geldi. Resmi kurumlarla aramızdaki iletişimi de sağlayan bu sistem, kimi zaman bazı kötü niyetli kişilerin hedef noktası olabiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) yapılan yeni bir duyuruya göre, şu için kimliği belirsiz kişiler tarafından insanlara çeşitli e-postalar gönderiliyor.

Kurumun logosu, adı ve ilgili ekran görüntüleri kullanılarak vergi iadesi ile borç ödeme işlemlerine ilişkin sahte e-postalar gönderildiğini belirten Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi iadesi ve borç tutarlarının belirtildiği e-postaların dikkate alınmaması gerektiğini belirtti.

Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada; sahte internet adreslerine yönlendirilen kişilerin kredi kartlarının ve kimlik bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı ifade edildi. Konu hakkında uyarıda bulunan kurum, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın vergi iadesi işlemleri için kesinlikle e-posta yolunu kullanmadığını ve gerekli her türlü işlem için www.gib.gov.tr internet adresinin kullanılması gerektiğini söyledi.