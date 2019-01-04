7-8-9 Ocak tarihlerinde Beytepe Kampüsü’nde gerçekleşecek Gelişim v.5 etkinliği, konuşmacıların tecrübeleri, geçmişleri ve bilgi birikimleri üzerine yapacakları sunumlarla üniversite öğrencilerinin hayatlarına farklı bakış açıları getirmeyi amaçlıyor.

Etkinliğin ilk gününde bilişim ve siber güvenlik konuları üzerine sunumlar gerçekleşecekken, ikinci gününde ise girişimcilik ve kariyer planlaması üzerine konuşmalar yapılacak. Etkinlik konuşmacıları arasında Microsoft Endüstri Sektör Lideri Anıl Çekiç ve Kariyer.net Etkinlik Takım Lideri Bahtiyar Gençero gibi isimler yer alıyor.

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü ev sahipliğinde 7 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 9 Ocak Çarşamba günü sona erecek Gelişim v.5 etkinliği hakkında daha fazla bilgi almak için gelisim.acmhacettepe.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.