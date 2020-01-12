Gelişimi Tahmin Ettiğimizden Çok Farklı Olan 13 Popüler Ürün

Bitkilerin yetişme sürecinde aslında evimizde olduğundan oldukça farklı göründüğüne daha önce en az bir kez şahit olmuşsunuzdur. Pirinçten susama, kakaodan safrana kadar birçok ürünün gelişim aşamasında nasıl göründüğünü merak ediyorsanız gelin vakit kaybetmeden listemize geçelim.

Doğanın temel canlı türlerinden olan bitkiler, hayatımızda oldukça önemli bir yere sahip. Bitkiler dünyasına girildiğindeyse oldukça fazla çeşitle karşı karşıya kalıyoruz. Peki bu farklı bitki türlerinden popüler olanları, gelişim aşamasında nasıl gelişiyor?

Henüz listemize geçmemişken başlıkları gördüğünüzde aşağı kaydırmadan 1 saniye duraklamanızı ve o bitkinin nasıl göründüğüne dair bir hayal kurmanızı tavsiye ediyoruz. Böylece hem bilgilenebilir hem de keyifli vakit geçirebilirsiniz. Gelin gelişimi sizi şaşırtabilecek bitkilere ve onlar hakkındaki bazı ilginç bilgilere daha yakından bakalım.

1. Pirinç: Dünya nüfusunun yarısından fazlasını besleyen bu ürünün aslında 7.000 türü bulunuyor.

2. Limon Otu: Kokusu nedeniyle limon otu olarak adlandırılmış olan bu bitki; çaylarda ve yemek soslarında sıklıkla karşımıza çıkıyor.

3. Susam: Simidin olmazsa olmazı olan susam, tek başına kullanılmasının yanı sıra tahinin de ana maddesidir. Hatta bu yüzden pişirme öncesi pekmez sürülen simitlerde tahin/pekmez uyumu kadar yüksek lezzet yakalanır.

4. Bergamot: Birbirinden tamamen farklı 3 bitkiyi anlatmak için kullanılan 'bergamot'un; narenciye olan bergamot, monarda olarak da bilinen bergamot ve bir armut türü olan bergamot hâllerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

5. Kakao: 3. ya da 4. yaşında meyve vermeye başlayan bir ağaçta yetişen kakao çekirdeklerinin bir yıllı mahsulünden yalnızca 4 adet 100 gramlık çikolata hazırlanabilmektedir.

6. Karabuğday: Sağlık açısından çok faydalı olduğu söylenen karabuğday, bazı bölgelerde hayvan yemi olarak da kullanılmakta.

7. Brokoli: 1. yüzyılda Romalı bilim insanı 'Pliny the Elder' tarafından kutsal bitki olarak isimlendirilen brokoli, vücudumuz için gerekli olan neredeyse tüm vitaminleri içinde barındırıyor.

8. Kinoa: Dünyadaki en sağlıklı tahıllardan biri olarak nitelendirilen kinoa, İnka Medeniyeti'nde 'tüm bitkilerin anası' olarak biliniyordu. Pirince benzer bir tadı olan bu ürün, günümüzde diyet listelerin vazgeçilmezi durumunda.

9. Vanilya: Dünyanın en pahalı baharatlarından biri olan vanilya, aslında bir orkide türüdür ve kokusu, mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin üretimini artırır.

10. Zencefil: Beyindeki kan dolaşımını iyileştirdiği, damarları güçlendirdiği ve tansiyonu düşürdüğü için hafızayı ve konsantrasyonu iyileştirmeye yardımcı olan zencefil, dondurulmuş hâlde uzun süre bekleyebilir ve tazeliğini kaybetmez.

11. Keten tohumu: Süper yiyecekler listesinde yer alan keten tohumu, bakterilere temas ettikleri anda bakterileri öldürür. Bu sebeple de antiseptik olarak kabul edilir.

12. Chia tohumu: Aztek İmparatorluğu'nda mısır ve fasulye ile birlikte en önemli ürünlerden biri olan chia tohumu, Omega-3 ve Omega-6 kaynağı olmasıyla yine diyet listelerinin olmazsa olmazı arasında yer alıyor.

13. Safran: Dünyadaki en pahalı baharat olan safrandan 2 kilo alabilmek için 100 bin çiçek toplanması gerekir. Yemekler ve ilaç yapımında kullanılan bu değerli baharat, uzun süre de tazeliğini kaybetmeden saklanabilir.

Bazı bitkilerin gelişim aşamasında nasıl göründüğünü, aynı zamanda onlara dair bazı ilginç bilgileri derlediğimiz yazımızın sonuna geldik. Siz de listede olabileceğini düşündüğünüz bitkileri yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Benzer içerikleri sizlerle paylaşmaya önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.