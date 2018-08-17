Twitter, şirketin resmi blogundan yaptığı açıklama ile güncel olmayan API'lar için desteğini keseceğini açıkladı. Bu da eski API kullanan geliştiricilerin servislerinde kesintiler olacağı anlamına geliyor.

Twitter, yeni gerçekleştirdiği bir açıklama ile üçüncü taraf uygulama geliştiricilerini fazlasıyla üzdü. Yeni bir blog gönderisi yayınlayan Twitter Kurumsal Veri Çözümleri Baş Direktörü Rob Johnson, bazı güncel olmayan geliştirici araçları için desteklerini keseceklerini söyledi. Bir başka deyişle Twitter, güncel olmayan API’ların Twitter desteğini kesiyor.

Twitter’ın bu API değişikliği en çok, Tweetbot ve Twitterrific gibi eski API’ları kullanan üçüncü parti uygulamaları etkileyecek. Bu da açılır pencere bildirimleri, otomatik olarak yenilenen akış gibi hizmetler veren uygulamaların bazı hizmetlerinin kesileceği anlamına geliyor.

Geliştiriciler, Twitter’ın bu hamlesinin mini blog sitesini botlardan ve spamlardan temizlemek için doğru bir gelişme olduğu konusunda hemfikir olsalar da hizmetlerinin bu API değişikliğinden olumsuz etkileneceği için üzgün olduklarını belirttiler. Tweetbot, Twitterrific, Talon ve Tweetings gibi servisleri kullanan Twitter kullanıcıları, API değişikliğinden sonra servisleri aynı şekilde kullanamayabilirler.

Talon gibi güncel API kullanan uygulamalar, söz konusu API değişikliğinden çok fazla etkilenmeyecekler. Fakat Tweetbot, Twitterrific ve Tweetings’in API değişikliğinden fazlasıyla etkilenmesi bekleniyor. Rob Johnson, API değişikliğine gerekçe olarak teknik sorunlar ve iş baskılarını gösterdi.