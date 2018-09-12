DeepFakes ve FakeApp uygulamaları sonrasında herkesi evinde dahi sahte videolar üretir hale getiren yapay zeka ve makine öğreniminde farklı bir döneme giriliyor.

Ortalama üstü bir bilgisayarla ve gerekli yazılımlarla artık 'fake' videolar hazırlamak çok ama çok kolay hale geldi. 1-2 günlük render süreci ve gerekli materyallerle alınabilen sonuçlar, 'korkutucu' diyebileceğimiz seviyelere geldi. Kısacası bu teknoloji, git gide gelişmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Reddit platformundaki video montajları ve bütün mesajları silinerek banlanan Deepfakes isimli oluşum, bu olayın ardından internetin yeraltına; yani Deepweb'e çekildi. Yazılımlarını iyiden iyiye geliştiren ekibin YouTube'a yükledikleri son video, işin geldiği boyutu da gözler önüne seriyor.

Kullanılan tekniğin en ilgi çekici tarafı, programa gerekli dosyaları ve resimleri gönderdikten sonra hiçbir şekilde işin içine müdahil olmamanız. Tek yapmanız gereken arkanıza yaslanmak ve render sürecinin sonlanmasını beklemek oluyor. Komik montajlar için de kullanılıyor belki ama tahmin edeceğiniz gibi bu uygulamanın kullanımı pek de 'faydalı' işler için yapılmıyor.

Makine öğreniminin adeta zirve yaptığı bir dönemdeyiz. Bakalım önümüzdeki süreçte bu tür uygulamaların geldiği hal insanlığın yararına olacak mı.