Google mühendislerinin desteğiyle geliştirilen bir yapay zeka, makine öğrenimi sayesinde adeta kendi rüyalarını görüyor ve eşsiz sanat eserleri karşımıza çıkarıyor.

2003 yılından bu yana Los Angeles Philharmonic ismindeki klasik müzik grubuna ev sahipliği yapan Walt Disney Concert Hall, Google mühendislerinin de desteğiyle büyük bir ilke imza attı ve yapay zekanın ilginç bir kullanımını daha önümüze sundu. Geliştirilen yapay zeka, Walt Disney Concert Hall'ın binlerce müzik ve milyonlarca sanat eserinden oluşan 45 terabaytlık devasa arşivini inceledi ve karşımıza makine öğreniminin yardımıyla yapay zekanın sanat eserlerini sundu. Bu eserler, insanın ve yapay zekanın elinden çıktı.

Los Angeles Philharmonic klasik müzik grubunun bu yıl yüzüncü yıl dönümü. Bu özel günü öne çıkarmak adına Google ve İstanbul doğumlu Refik Anadol'un beraber çalıştığı Sanatkarlar ve Makine Öğrenimi Programı (Artists and Machine Learning Program) ortaya çıktı. Bu programın yardımıyla geçmişin verilerinden yararlanarak, yapay zekanın rüyaları da diyebileceğimiz sanat eserleri karşımıza çıktı.

WDCN Dreams adı altında sunulan, yapay zeka eli değmiş bu sanat eserleri; 45 terabaytlık bir geçmişten yola çıkarak sanatı öğrendi. Öğrendiği bu bilgiler ile eşsiz sanat eserlerini karşımıza sundu ve bu eserler ile Los Angeles Philharmonic grubunun şovlarına katkıda bulunacak.

Yapay zekanın müzikleri de öğrenmesine yardımcı olması için sanatçı ve araştırmacı Parag K. Metal, 18.000 saatlik bir devasa ses arşivinin 256 farklı klasmanda araştırılabilmesi için bir ses yöneticisi hazırladı. Bu sesler aynı zamanda yeni görsel sanat eserlerinin de ortaya çıkmasını sağladı.

Bu sanat eserleri 12 dakikalık bir görsel sunum şeklinde Eylül ayında sunuldu ve bu sunum sekiz günde hazırlandı. Bu sunumlara, WTCN Dreams'e ve daha fazlasına katkıda bulunan LA Philharmonics'in sanat arşivi, 2019'un son çeyreğine kadar Walt Disney Concert Hall'da, Ira Gershwin Galerisi'nde interaktif bir sergi şeklinde sunulacak.