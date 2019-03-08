Dünya Dışı Yaşam Konusunda Yeni Bir Hipotez Geliştirildi

İki araştırmacının ortaya attığı bir hipoteze göre, ikili genç yıldızların bulunduğu sistemlerde yaşam ve sıvı halde su olma ihtimali çok daha fazla.

Sheffield Üniversitesi'nden Dr. Richard Parker ve Bethany Wooton geliştirdikleri bir araştırmada dünya dışı yaşamla ilgili ilginç bir hipotez ortaya attı. Araştırmacıların ortaya attığı hipoteze göre, birbirlerine yeterince yakın olan yıldızları çevrelerindeki gezegenlerin ısısını arttırıyor, böylece gezegenlerde yaşamın ve yaşamı destekleyen sıvı suyun bulunma ihtimali de artıyor.

Birbirleriyle etkileşim halinde olan genç ikili yıldız sisteminin simüle edildiği bir bilgisayar modeli yaratıldı. Gerçekleştirilen simülasyonda araştırmacılar, yıldızların yörüngelerindeki gezegenlerde yaşam olma ihtimalinin tek yıldızlı sistemlere göre daha yüksek olduğunu buldu.

Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'ndeki yıldız sistemlerin üçte birinin çoklu yıldızlara sahip olduğunu ve bu yıldızların oldukça genç olduğunu tahmin ediyor. Bu yıldızların yörüngelerinde bulunan gezegenlerin yaşam barındırma teorisi doğruysa, dünya dışı yaşamı araştırma konusunda eldeki parametreleri oldukça daraltıyor.

Yıldız oluşum bölgelerindeki genç yıldızların etkileşimini modelleyen araştırmacılar, bu bölgelerin 350 çift yıldız barındırdığını ve bu yıldızların yaklaşık 20 çiftinin “Goldilocks Bölgesi” adı verilen yaşanılabilir bölgeler oluşturabilecek kadar yakın olabileceğini keşfetti.

Wooton’a göre, evrende bir yerlerde uzaylı yaşamı aramak modern bilimdeki en temel sorulardan bir tanesi ve cevabı bulabilmek için her bir parça kanıta ihtiyaç var. Dr. Parker ise bu araştırmanın, bu tarz araştırmaları artırma konusunda cesaret verici olduğunu söylüyor.