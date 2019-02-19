Yeni Yöntemle Hava Durumu 14 Gün Öncesinden Belirlenebilecek

Gelişen teknolojinin sağladığı imkanlarla günümüzde belli bir bölgenin hava durumu 9-10 gün öncesinden tespit edilebiliyor. Bu süreyi uzatmak için çalışmalar yürüten araştırmacıların geliştirdikleri yeni yöntem, 14 gün öncesinden hava durumunu belirlemeyi mümkün kılıyor.

Planlarımızı yaparken sıkça başvurduğumuz hava durumu verileri, aslında oldukça meşakkatli süreçlerin sonucunda elde ediliyor. Bilimin gelişmesi ve teknolojinin sunduğu imkanlar sayesinde oluşturulan tahmin modelleri, günümüzde oldukça isabetli tahminler yapılmasını sağlıyor fakat bu isabetli tahminler, şu an yalnızca belli bir süre sonrası için yapılabiliyor. Son yıllarda bu öncül süreyi uzatmak için yapılan çalışmalar, meyvesini vermeye başladı.

Pensilvanya Eyalet Üniversitesi'nde süper bilgisayarlar kullanılarak yapılan araştırmada görev alan bilim insanları, iki haftaya kadar doğru tahminler elde etmeyi başardılar. Gerçek zamanlı ölçümlerdeki değişken sayısını azaltmayı başaran araştırma ekibi, tahmin için öncül süreyi uzatmalarının ardındaki sırrı şöyle açıklıyorlar:

“O günkü başlangıç durumunun belirsizliğini bir birim azaltmak, günlük havanın deterministik öncül tahmin süresini beş güne kadar uzatıyor.”

Öncül tahmin süresini neredeyse %150 artıran çalışmada görev alan araştırmacılara göre daha doğru sonuçlar alabilmek için daha gelişmiş sayısal hava tahmin modelleri geliştirilmesi gerekiyor.

Anlık ölçümlerdeki değişkenleri 10 kat azaltarak geçmişteki yöntemlere göre oldukça farklı bir tahmin yöntemi sunan çalışmanın 2016'dan bugüne gerçek hava durumu verileriyle yapılan testlerde 2 haftaya kadar doğru tahmin edebilme başarısına ulaştığı söyleniyor.

Belirlenen 2 hafta sınırının üzerinde de tahmin yapabildiği iddia edilen yöntemler olsa da bu modellerin güvenilir sonuç vermediği düşünülüyor. Araştırmanın başındaki isim Fuqing Zhang'ın yaptığı açıklamaya göre günümüz şartlarına göre 2 hafta, en ideal öncül tahmin süresi. Pensilvanya Eyalet Üniversitesi'nde yapılan çalışmanın tamamına, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.