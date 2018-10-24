Gelmiş Geçmiş En İyi Oyun Super Mario Bros 3, 30 Yaşında

Pek çoklarına göre gelmiş geçmiş en iyi oyun olan ve oyunculuğun yaygınlaşmasını sağlayan Super Mario Bros 3, 30 yıl önce bugün piyasaya sürülmüştü.

Nintendo'nun gelmiş geçmiş en büyük markalarından birisi olan Super Mario Bros'un üçüncü oyunu piyasaları kasıp kavurmuş, dünya çapında büyük bir şöhrete kavuşmuştu. Nintendo bu günü özel bir kutlamaya neden çevirmedi bilinmez ama bugün Super Mario Bros 3'ün otuzuncu yaşına bastığını belirtelim.

The Wizard filminde gösterildikten sonra salgın bir hastalık gibi tüm dünyaya yayılan efsane oyun, milyonlarca kopya satmıştı.

Filmin dünya çapındaki şöhretini borçlu olduğu şey de bu film olmuştu. Twitch ya da YouTube yayıncılarının olmadığı, haberlerin anlık olarak akıllı cihazlarımıza ulaşmadığı, sosyal medyanın esamesinin okunmadığı bir ortamda filmde görülen bu "henüz yayınlanmamış" oyun çok büyük ilgi çekmiş, Nintendo'nun ABD ve Avrupa'ya kolayca açılmasını sağlamıştı.