Gelmiş geçmiş en iyi komedi dizilerinden biri olan Arrested Development'ın zekice tasarlanmış 10 esprisini sizin için derledik.

Arrested Development dizisi 2 Kasım 2003 yılında yayınlanmaya başladığında, farklı komedi anlayışı sebebiyle düzenli bir izleyici kitlesi oluşturması biraz zor olmuştu. Ancak dizi DVD’de ve internette yayınlandıktan sonra, izleyiciler içindeki zekice esprileri anlamaya başladılar. Arrested Development’in 20. yıl dönümünü kutlamak amacıyla en sevdiğimiz esprileri sizler için derledik.

Evsize Balon

Geroge Michael, evsiz bir adamı muz standından nasıl duygularını incitmeden uzaklaştırdığını anlatır. Sonrasında evsiz adam elinde “Bay Muz Avuçlayan” yazılı Bluth’s Bananas balonuyla görülür. Bölümün ilerleyen sahnelerinde bu durum haberlerde “Evsize Balon” manşetiyle karşımıza çıkar.

H. MADDAZ

George Bluth Sr. Irak’ta küçük villalar kurmakla suçlanır. İhanetinin kanıtları ise aile yatlarında bulunur. George ve sekreteri Kitty yataktayken, kanıtlarla dolu bir mini buzdolabının üzerinde H. MADDAZ yazdığını görebilirsiniz. Aslında bu yatağın kenarındaki aynadaki yansımadır ve Saddam Hüseyin anlamındaki SADDAM H.’nin kısaltmasıdır.

İspanyolca Sözlük

Gob, İspanyolca kardeş anlamındaki hermano’nun anlamını bilmiyordur. Sözlükte hermano kelimesinin geçtiği sayfada ise Michael ve Gob’un bıyıklı hali görülür. Aynı sayfanın üst tarafında, Tobias’ın şortlu bir fotoğrafıyla hermafrodit anlamındaki hermafrodita kelimesinin yanında olduğunu görmeniz mümkün. En altta ise Lindsay’in bir fotoğrafıyla, güzel anlamındaki hermosa kelimesi var.

Annyong’un İntikamı

Bluth’un evlat edinilmiş oğlu Annyong, büyükbabasına yapılanlardan dolayı aileden intikam almak ister. Muz standının üstüne “Seni bulacağım Bluths –Hello” yazısının yazıldığı görülür. Bir sezon sonra Annyong’un gerçek adının Hel-loh olduğu ortaya çıkar. Annyong ise “Hello” (merhaba) kelimesinin Kore dilindeki karşılığıdır.

Annyong Milford’a Gider

Buster’ı kıskandırmak için Annyong’u evlatlık edinen Lucille, yeni oğlunu Milford okuluna yollar. Okulun kurucusu Earl Milford “Çocuklar asla görülmemeli ya da duyulmamalı” sözüyle bilinmektedir. Bu bölümden sonra Annyong ne görülmüş ne de hakkında bir haber gelmiştir..

Blendin

Dizi boyunca gizli gözetleme ekiplerinin kullandıkları firma isimleriyle ilgili bir espri yürümektedir. Kurdukları sahte firma isimlerinin hepsinde Blendin Mobil Hayvan Kuaförü, Blendin Nakliyat ve Blending Catering gibi “Blendin” (gizlenen) kelimesi geçmektedir.

Öğlen Şekeri Kaplumbağa

Oscar amcanın sigara paketinin üstündeki yavaşça hareket eden kaplumbağa resmi, Buster’ın kaplumbağasının ölümünün habercisidir.

Kafa Avcısı Ice

Gob, Michael’ı takip etmesi için Ice adında bir kafa avcısı tutar. Telefon defterinde iki adet Ice reklamı görünür. Reklamların biri “Sorunlarınız tuz BUZ (Ice) olsun” başlıklı bir kafa avcısı reklamıyken diğeriyse “Buzsuz (Ice) parti olmaz” başlıklı bir parti organizatörünün reklamıdır.

Sessiz Meksika Filmi

Dizideki en başarılı şakalardan biri Gob’un tavuk dansıdır. “Amigos!” isimli bölümde ise sessiz Meksika filminde Gob’un tavuk dansını yapan biri, bunu yaptığı için vurulur.

Çalışanlar Nellie’yi Sever

Afiş şakaları dizide alışık olduğumuz bir şey. Üçüncü sezonun dördüncü bölümünde, Bluth ailesi Michael için “Aile Michael’ı Seviyor” yazan bir afiş hazırlamıştı. Üçüncü sezonun on birinci bölümündeyse Michael, babasının düzenli olarak görüştüğü hayat kadınını ofis verimlilik müdürüyle karıştırır. Kadın için düzenlenen hoş geldin partisinde “Çalışanlar Nellie’yi Seviyor” yazan bir afiş hazırlarlar.