Bazı gemilerin, iki yandan havaya su fışkırttığını görmüş olabilirsiniz. Peki bu ilginç hareketi yapmalarının sebebi ne?

Başka bir geminin önünde ilerleyen, ondan daha küçük bir gemi görüntüsündeki römorkörün havaya su fışkırttığı anın videoları bazen X (Twitter) ve Instagram gibi sosyal mecralarda paylaşılıp merak konusu oluyor.

Sahiden neden küçük bir gemi, büyük bir geminin önünden ilerleyerek sağa ve sola tazyikli bir su fışkırtıyor? Hemen anlatalım.

Ortaya şöyle bir görüntü çıkıyor:

Bu püskürtmeye “su selamı” da deniyor.

Su, liman içinde veya dışında diğer gemilere yardımcı olan römorkörlerin üstündeki yangın söndürme hortumlarından püskürtülüyor ve römorkörler bunu, “su selamı” olarak adlandırıyor.

Belirli bir geminin gelişini ya da ayrılışını kutlamak için geleneksel bir tören olarak yapılabiliyor ve bereket vermesi gibi çeşitli batıl inançlara bağlanabiliyor ancak tek işlevi bu değil elbette.

Birden fazla göreve hizmet edebiliyor.

Gemilerin yan taraflarındaki suyun temizlenmesinde veya başka gemilerde alev çıkması durumunda yangınla mücadele etmede de kullanılabiliyor. Hatta olası bir yangın durumunda kullanmak için önceden garantiye almak amacıyla her ay test ediliyor.

Bunun yanı sıra teknelerin sintinelerini daha temiz tutuyorlar. Sintine, römorkör içinde aşırı su biriktiren en alçak nokta. Burada çok fazla su biriktiğinde bir römorkör, suyu fışkırtarak dışarı atan büyük pompalar kullanarak sintinesini boşaltıyor.

Kısacası işlevi olan bir şey, aynı zamanda geleneksel bir ritüele dönüşmüş. Siz hiç daha önce bu su fışkırtma olayına denk gelmiş miydiniz?

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