Gemileri Karadan Yürüten Robot, Teknofest'te Ödül Aldı

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden esinlenerek geliştirilen robot, Teknofest İstanbul'da birincilik ödülünün sahibi oldu.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali birçok etkinlik ve yarışmaya ev sahipliği yaptı. Festivalde en çok dikkat çeken yarışmalardan biri ise "Robotik Fetih 1453 Yarışması" oldu.

Düzenlenen bu yarışmanın amacı ise tam olarak şu şekilde: "İstanbul'un fethini robotlar ile sembolik olarak canlandırarak hem karada hem denizde görev yapabilen amfibik otonom robotlar geliştirmek"

Haydarpaşa Mesleki Ve Anadolu Teknik Lisesi Robot Kulübü öğrencilerinden oluşan bir ekibin birinci olduğu yarışmaya; lise, lisans ve lisans üstü seviyelerinden öğrenciler katıldı. Öğrencilerin danışman öğretmeni Erhan Mustafa Kaya, Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan yürütmesinden ilham alan bu yarışmayla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Robotumuz ilk önce gemileri denizden alıyor, karadan götürüyor. Sonrasında top atışları ile surları yıkabiliyor. Bunları yaparken tamamen otonom çalışıyor, hiçbir şekilde dışarıdan kontrol edilmiyor. Programı öğrencilerimiz yazdı. Görüntü işleme ve değişik sensörlerle robotumuz bu görevleri yapmaya çalışıyor. Biz görüntü işlemeyi ilk defa bu yarışmada yaptık. Robotumuz renkleri algılayıp bu renge göre görevlerini kendisi yapıyor. Top atma sisteminin kullanıldığı ve suda çalışan ilk robotumuzdu. Ve gerçekten emeklerimizin karşılığını aldık."