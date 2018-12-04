Gen Değişikliği Yapan Çinli Bilim İnsanı Ortadan Kayboldu

Geçtiğimiz ay bilim dünyasını en çok meşgul eden kişi olan He Jiankui, bir anda sırra kadem basarak ortadan kayboldu.

CRIPSR yöntemiyle genetiği değiştirilmiş iki bebeği dünyaya getiren ve bebekleri 18 yıl gözlem altında tutarak HIV virüsünden uzak tutacağını iddia eden He Jiankui, Hong Kong'da katıldığı bir genom zirvesinden sonra bir daha görülmedi.

Zirvede yaptığı işten gurur duyduğunu ve yeni çalışmalar da gerçekleştireceğini belirten Jiankui'nin akıbeti hakkında birkaç teori mevcut. Bir kısım kitle bilim insanına ev hapsi verildiğini belirtirken, kayda değer bir kesimse kendisinin ilaç baronları tarafından kaçırılarak öldürüldüğünü düşünüyor.

Konuyla ilgili görüş istenen Çinli yetkililer, şu an için herhangi bir açıklama yapmayacaklarını ancak her yönden sağlıksız bilgilerin basınla paylaşıldığını, doğru bilgiler için resmi açıklamanın beklenmesi gerektiğini belirttiler.

Aynı şekilde bilim insanının çalışmalarını yürüttüğü Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi de yorum yapmaktan kaçındı.